50 millió forintos beruházás jöhet a közkedvelt ligetben
Az önkormányzat a TOP Plusz keretében egy újabb fejlesztésre nyújt be pályázatot – ismertette a polgármester a képviselő-testület nemrég tartott ülésén. Sikeres pályázat esetében a közkedvelt ligetben várhatók több mint 50 millió forintból munkálatok.
Karakas Anikó, Vésztő polgármestere elmondta: a TOP Plusz keretében megjelent egy felhívás, és úgy gondolták, hogy azzal mindenképpen érdemes lenne élnie a városnak. Összesen közel 55 millió forintot nyerhetnek el sikeres pályázat esetében, és a forrásból a Szabadság téri ligetben végeznének felújításokat.
Nem csak a ligetet újítanák fel, több fejlesztésre pályázhatnak
Hozzátette: a jövőben további felhívások jelennek majd meg a TOP Plusz részeként, a pályázatokat pedig most készítik elő, hiszen azokkal is élnének.
Egy 100 millió forintos projektet indítanak Körösújfaluval közösen
Ismertette: sikeres volt az a pályázat, amelyet Körösújfalu nyújtott be humán fejlesztésekre. Ebben a közel 100 millió forintos projektben partnerként szerepel
- a vésztői önkormányzat,
- a Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület,
- a Vésztői Torna Klub;
a projektben különféle képzések, programok várhatók.
