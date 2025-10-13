október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

12°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályázat

5 órája

50 millió forintos beruházás jöhet a közkedvelt ligetben

Címkék#pályázat#TOP Plusz#Karakas Anikó#projekt

Az önkormányzat a TOP Plusz keretében egy újabb fejlesztésre nyújt be pályázatot – ismertette a polgármester a képviselő-testület nemrég tartott ülésén. Sikeres pályázat esetében a közkedvelt ligetben várhatók több mint 50 millió forintból munkálatok.

Licska Balázs

Karakas Anikó, Vésztő polgármestere elmondta: a TOP Plusz keretében megjelent egy felhívás, és úgy gondolták, hogy azzal mindenképpen érdemes lenne élnie a városnak. Összesen közel 55 millió forintot nyerhetnek el sikeres pályázat esetében, és a forrásból a Szabadság téri ligetben végeznének felújításokat.

felújítások a ligetben
Felújítások várhatók Vésztőn, a Szabadság téri ligetben, ha sikeres lesz a város pályázata.  Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Nem csak a ligetet újítanák fel, több fejlesztésre pályázhatnak 

Hozzátette: a jövőben további felhívások jelennek majd meg a TOP Plusz részeként, a pályázatokat pedig most készítik elő, hiszen azokkal is élnének.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Egy 100 millió forintos projektet indítanak Körösújfaluval közösen

Ismertette: sikeres volt az a pályázat, amelyet Körösújfalu nyújtott be humán fejlesztésekre. Ebben a közel 100 millió forintos projektben partnerként szerepel

a projektben különféle képzések, programok várhatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu