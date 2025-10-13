50 millió forintos beruházás jöhet a közkedvelt ligetben

Karakas Anikó, Vésztő polgármestere elmondta: a TOP Plusz keretében megjelent egy felhívás, és úgy gondolták, hogy azzal mindenképpen érdemes lenne élnie a városnak. Összesen közel 55 millió forintot nyerhetnek el sikeres pályázat esetében, és a forrásból a Szabadság téri ligetben végeznének felújításokat.

Felújítások várhatók Vésztőn, a Szabadság téri ligetben, ha sikeres lesz a város pályázata. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Nem csak a ligetet újítanák fel, több fejlesztésre pályázhatnak

Hozzátette: a jövőben további felhívások jelennek majd meg a TOP Plusz részeként, a pályázatokat pedig most készítik elő, hiszen azokkal is élnének.

Egy 100 millió forintos projektet indítanak Körösújfaluval közösen

Ismertette: sikeres volt az a pályázat, amelyet Körösújfalu nyújtott be humán fejlesztésekre. Ebben a közel 100 millió forintos projektben partnerként szerepel

a projektben különféle képzések, programok várhatók.