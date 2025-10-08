október 8., szerda

McEnnedy

37 perce

Tengerentúli ízeket hoz a Lidl legújabb akciója

A Lidl legújabb akciója tengerentúli ízekkel kecsegtet. Hamarosan a Lidl McEnnedy termékeit is bárki a bevásárlókocsijába teheti!

Bátori Attila

A Lidl rendszeresen jelentkezik különleges akciókkal, de néha egészen meglepő újdonságok miatt is bekerülnek a hírekbe. Legutóbb például országos meghökkenést okoztak a Lidl bevásálókocsijai. Hétfőtől ismét új akció veszi kezdetét, érkeznek a Lidl McEnnedy termékei a békési üzletekbe is.

A Lidl Mcennedy termékei békéscsabán is kaphatók lesznek
Érkeznek a Lidl McEnnedy termékei a békési Lidl üzletekbe is
Forrás: beol.hu

Mit tud a Lidl McEnnedy termékcsaládja?

Az amerikai ízvilágot megkóstolni igazán megéri olvasható a Lidl McEnnedy termékeit beharangozó akciós újságban. Az első néhány kiadó helyen rögtön feltűnnek olyan termékek, amik a húsimádók kedvencei lehetnek. A McEnnedy Csirke snack box csirkealsócombbal, klasszikus csirkeszárnyakkal és csípős csirkeszárnyakkal 1 499 forintba kerül hétfőtől a békési Lidl boltokban is. A 3 299 forintos McEnnedy Csirkefalatok boxban különlegességet imádni fogják azok, akik édes chillis és currys szószos ízekre vágynak. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A 750 grammos fűszerpaníros burgonyaspirált 899 forintért kínálják. A McEnnedy panírozott mozzarella chilipaprikás és ömlesztett sajtos mártással 1 499 forintért vihető haza az akció keretében. Az üzletlánc a pizzarajongókra is gondolt. A McEnnedy pizza sajtos vagy szalámis feltéttel 1 499 forintért vehető meg a békéscsabai Lidl üzletekben is. De azoknak sem kell csüggedni, akik az amerikai ízeket a saját ízlésükkel kombinálnák, ugyanis üres McEnnedy-s pizzatésztát is lehet venni 749 forintért. 

A Lidl McEnnedy címkével ellátott termékei az üzlet saját márkás kínálatához tartoznak. A McEnnedy termékekbe hús- és feldolgozott élelmiszerek tartoznak bele. A vállalat 2025. október 8-án kezdte meg a védjegy kereskedelmi használatát.

A Netflix sztárját is elhozzák a békéscsabai Lidl üzletekbe

A Halloweenre is igazi nagy durranással  készülnek. A Netflixes Wednesday sorozat rajongói örök emlékekkel térhetnek haza a békéscsabai Lidl üzletekből is.

A Lidl bevásárlókocsijai mindenkit megdöbbentettek

Szeptember végén különböző internetes fórumukon felröppent a hír, hogy a Lidl bevásárlókocsijai megváltoztak, egészen pontosan a kocsik új kerekeket kaptak. Az újítás nem okozott osztatlan sikert. A Lidl Magyarország a napokban elárulta, mi áll a háttérben. 

Mi is teszteltük az újdonságokat

Szeptember elején  mi is belevetettük magunkat a Lidl akcióiba, és leteszteltük az édességeiket. Néhány cukorka után savanyú szájízzel álltak fel a kollégák.

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
