Amerika beköltözik a Lidl békési üzleteibe, ezekért a finomságokért mindenki megőrül

A Lidl rendszeresen jelentkezik különleges akciókkal, de néha egészen meglepő újdonságok miatt is bekerülnek a hírekbe. Legutóbb például országos meghökkenést okoztak a Lidl bevásálókocsijai. Hétfőtől ismét új akció veszi kezdetét, érkeznek a Lidl McEnnedy termékei a békési üzletekbe is.

Érkeznek a Lidl McEnnedy termékei a békési Lidl üzletekbe is

Mit tud a Lidl McEnnedy termékcsaládja?

Az amerikai ízvilágot megkóstolni igazán megéri – olvasható a Lidl McEnnedy termékeit beharangozó akciós újságban. Az első néhány kiadó helyen rögtön feltűnnek olyan termékek, amik a húsimádók kedvencei lehetnek. A McEnnedy Csirke snack box csirkealsócombbal, klasszikus csirkeszárnyakkal és csípős csirkeszárnyakkal 1 499 forintba kerül hétfőtől a békési Lidl boltokban is. A 3 299 forintos McEnnedy Csirkefalatok boxban különlegességet imádni fogják azok, akik édes chillis és currys szószos ízekre vágynak.

A 750 grammos fűszerpaníros burgonyaspirált 899 forintért kínálják. A McEnnedy panírozott mozzarella chilipaprikás és ömlesztett sajtos mártással 1 499 forintért vihető haza az akció keretében. Az üzletlánc a pizzarajongókra is gondolt. A McEnnedy pizza sajtos vagy szalámis feltéttel 1 499 forintért vehető meg a békéscsabai Lidl üzletekben is. De azoknak sem kell csüggedni, akik az amerikai ízeket a saját ízlésükkel kombinálnák, ugyanis üres McEnnedy-s pizzatésztát is lehet venni 749 forintért.

A Lidl McEnnedy címkével ellátott termékei az üzlet saját márkás kínálatához tartoznak. A McEnnedy termékekbe hús- és feldolgozott élelmiszerek tartoznak bele. A vállalat 2025. október 8-án kezdte meg a védjegy kereskedelmi használatát.

