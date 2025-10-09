Lenyűgöző stílus, profi teljesítmény, meglepően alacsony ár: ezt tudja a Lidl új kávéfőzője

A Lidl kínálata hamarosan újabb termékekkel gazdagodik. A retró megjelenésű konyhai és háztartási eszközök október 13-tól érhetők el az üzletekben. A retró Lidl kávéfőző és a retró Lidl kézi robotgép külsejével és teljesítményével is felhívja magára a figyelmet.

A retró Lidl kávéfőző nosztalgikus hangulatot varázsol a konyhába. Forrás: lidl.ie

Retró Lidl kávéfőző, ami visszarepít az időben

A piros színű retró Lidl kávéfőzőre ránézve bárkit elkaphatnak a nosztalgikus érzések. Formatervezése, a kezelőfelület és a kijelző is tökéletesen megragadja a 70-es, 80-as évek dizájnját. A Silvercrest Eszpresszó kávéfőző:

15 bar nyomással működik,

automatikus kikapcsolás és üzemjelző lámpával van ellátva,

tejhabosító fúvókával felszerelt,

kivehető csepegtető tállal van ellátva,

1 literes levehető víztartállyal rendelkezik.

A Retró Lidl kávéfőzőre 3 év garanciát adnak, és 29 990 forintért kínálják majd a békéscsabai Lild üzletekben is.

Milyen retró konyhai és háztartási eszközök lesznek még Lidl kínálatában?

A retró Lidl kávéfőző mellett több, nosztalgikus hangulatot ébresztő termék is felkerül az üzlet polcaira. A 300 wattos, piros színű, 5 fokozatú, Silvercrest Kézi robotgépet 5 990 forintért lehet majd megvásárolni, a retró kenyértartó pedig 3 990 forintba kerül majd október 13-tól a békési Lidl üzletekben is.

Tengerentúli ízeket is hoz a Lidl

Hamarosan érkeznek a Lidl McEnnedy termékei is, amelyek az amerikai ízvilágot hozzák el csirkefalatokkal, csirkeszárnyakkal és pizzákkal.

