Lenyűgöző stílus, profi teljesítmény, meglepően alacsony ár: ezt tudja a Lidl új kávéfőzője

Címkék#Lidl#kávé#robotgép#retró

Hamarosan érkeznek a nosztalgikus konyhai és háztartási eszközök. A piros színű retró Lidl kávéfőző finom kávét készít, dizájnja pedig azonnal visszarepít az időben.

Bátori Attila

A Lidl kínálata hamarosan újabb termékekkel gazdagodik. A retró megjelenésű konyhai és háztartási eszközök október 13-tól érhetők el az üzletekben. A retró Lidl kávéfőző és a retró Lidl kézi robotgép külsejével és teljesítményével is felhívja magára a figyelmet.

A retró Lidl kávéfőző piros színű
A retró Lidl kávéfőző nosztalgikus hangulatot varázsol a konyhába. Forrás: lidl.ie

Retró Lidl kávéfőző, ami visszarepít az időben

A piros színű retró Lidl kávéfőzőre ránézve bárkit elkaphatnak a nosztalgikus érzések. Formatervezése, a kezelőfelület és a kijelző is tökéletesen megragadja a 70-es, 80-as évek dizájnját. A Silvercrest Eszpresszó kávéfőző:

  • 15 bar nyomással működik,
  • automatikus kikapcsolás és üzemjelző lámpával van ellátva,
  • tejhabosító fúvókával felszerelt,
  • kivehető csepegtető tállal van ellátva,
  • 1 literes levehető víztartállyal rendelkezik.

A Retró Lidl kávéfőzőre 3 év garanciát adnak, és 29 990 forintért kínálják majd a békéscsabai Lild üzletekben is.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Milyen retró konyhai és háztartási eszközök lesznek még Lidl kínálatában?

A retró Lidl kávéfőző mellett több, nosztalgikus hangulatot ébresztő termék is felkerül az üzlet polcaira. A 300 wattos, piros színű, 5 fokozatú, Silvercrest Kézi robotgépet 5 990 forintért lehet majd megvásárolni, a retró kenyértartó pedig 3 990 forintba kerül majd október 13-tól a békési Lidl üzletekben is.

Tengerentúli ízeket is hoz a Lidl

Hamarosan érkeznek a Lidl McEnnedy termékei is, amelyek az amerikai ízvilágot hozzák el csirkefalatokkal, csirkeszárnyakkal és pizzákkal.
 

 

 

