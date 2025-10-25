Közlekedési káosz a Lidl áruháznál, megszólalt a polgármester is

Továbbra is problémás a közlekedés a Lidl békéscsabai, Corvin utcai áruházánál. Bár többször szóba került, hogy szükség lenne valamilyen változtatásra, szakértők pedig adtak is javaslatokat, hogy milyen módosítások szolgálhatnak megoldásként, tényleges előrelépés nem történt.

Problémás a közlekedés a Lidl békéscsabai, Corvin utcai áruházánál. A Bánát utca esetében módosíthatnak a forgalmi renden. Fotó: Bencsik Ádám-archív

Ez a helyzet most a Lidl békéscsabai áruházánál

Jelenleg azoknak, akik a Corvin utcai be- és kijáratnál hagynák el az áruházi parkolót, figyelniük kell a gyalogosokra, a kerékpárosokra, illetve a Lencsési lakótelep felé igyekvő vagy az onnan érkező autósokra is, attól függően, hogy merre mennének. A Bánát utcánál most csak az autómosó felől lehet behajtani a parkolóba, jobbra kis ívben; míg a parkolót csak jobbra, a jelzőlámpa felé lehet elhagyni.

Lehetne változtatni a Bánát utcai forgalmi renden

Korábban szakértő is jelezte, hogy a Bánát utcai be- és kijáratnál lehetne változtatni a forgalmi renden. Engedélyezhetnék a kihajtást akár balra, az autómosó felé is, nem csak jobbra, a jelzőlámpa felé. Sőt akár a behajtási szabályokon is lehetne módosítani. Jelenleg az csak jobbra kis ívben, az autómosó felől lehetséges, de lehetne akár a jelzőlámpa felől, balra nagy ívben is.

Engedélyezhetik a kihajtást balra nagy ívben is

A minap a városüzemeltetési, fejlesztési és zöld bizottság ülésén ismét téma volt a közlekedés a Lidl békéscsabai áruházánál. Egy cég készített egy forgalomtechnikai szakvéleményt. A bizottság pedig azt javasolta, hogy ha lesz rá pénz, akkor készíttessék el a terveket, amelynek végén akár engedélyezhetik a kihajtást balra is, nem csak jobbra a Bánát utcánál.

A behajtási szabályokon egyelőre nem változtatnának

A behajtási szabályok módosításáról tehát egyelőre nincs szó. A bizottsági ülésen elhangzottak alapján az költségesebb beruházás lenne, egy közvilágítási oszlopot is át kellene helyezni, egyébként pedig a Lidl áruházat szintén meg kellene keresni a beavatkozások miatt.

Megszólalt a polgármester is az ügyben, hogy ő mit tudna támogatni

A Beol.hu kérdésére a minap Szarvas Péter polgármester beszélt egy sajtótájékoztatón arról, hogy ő milyen módosításokat tud elképzelni a Lidl békéscsabai, Corvin utcai áruházánál.