Pár ezer forint, mégis megkímélhet a bírságtól a Lidl akciós autós csomagja

Az autó kötelező tartozékait rendelet határozza meg. Nemcsak azért fontos a kötelező elemek megléte, hogy a rendőr ne büntessen meg, hanem mert életmentő is. A lámpák megfelelő működésével baleset előzhető meg, az elsősegélydobozzal pedig akár életet is lehet menteni. Utóbbit a Lidl akciójában most bárki beszerezheti szuper áron.

Mik a gépjármű kötelező tartozékai?

A közúti közlekedésről szóló rendelet alapján több kötelező tartozéknak is lennie kell az autóban:

Elsősegély-felszerelés: a B típusú egészségügyi doboz,

Elakadásjelző háromszög: látható figyelmeztetés a bajban,

Láthatósági mellény: a gyalogos biztonság záloga.

Elsősegélydoboz: büntethet a rendőr, ha hiányzik?

Szabálysértést követünk el, ha hiányoznak a kötelező tartozékok, például nincs a járműben elsősegélydoboz. A bírság pontos összege nincs nevesítve, de a „jármű műszaki állapotára vonatkozó szabályok megsértése” miatt,

ha más szabálysértés nem történt, akkor jellemzően 5-20 ezer forint a bírság, de akár 50 ezer forint helyszíni bírságot is kiszabhatnak.

Súlyosabb esetben, ha például baleset is történik, és az elsősegélycsomag hiánya hátráltatja az elsősegélynyájtást, akár feljelentés is járhat, és a büntetés is magasabb lehet.

Mit kell tartalmazni az elsősegélydoboznak?

Az elsősegély doboz kötelező tartalma a következő:

steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 4 db

steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 2 db

steril mull-lap (6 x 6 cm/100 lap): 2 db

egyenként csomagolt vágott mullpólya (10 cm x 5 m): 4 db

steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 3 db

kéztisztító/fertőtlenítő lap: 4 db

fóliakesztyű: 1 pár

háromszögletű kendő 2 db

biztosítótű (40 mm-es): 4 db

ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 tekercs

olló (rozsdamentes acélból, 110–150 mm-es): 1 db

polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfertőtlenítő oldat (30 ml): 1 db

sebtapasz vágható (6 x 10 cm): 2 db

higiénikus arcmaszk (lélegeztetéshez): 1 db

gumis rögzítésű sebészeti szájmaszk: 1 db

elsősegélynyújtás képekben: 1 db

tartalomjegyzék: 1 db

Az elsősegélydoboz le tud járni?

Igen, az elsősegély doboz le tud járni, ezért a tartalom mellett a szavatossági idő is fontos. A lejárati időt jellemzően a dobozra ragasztott matricán tüntetik fel hívta fel a figyelmet a baon.hu.

Az elsősegélycsomag tartalma külön is lejárhat

Az elsősegélycsomag tartalma egyenként is le tud járni:

a kötszerek jellemzőn 5 évig jók,

a sebfertőtlenítő oldat általában 3 évig jó.

Lejárt elsősegélycsomagért is büntethetnek?

Igen, az elsősegélycsomag lejárati idejének figyelmen kívül hagyása szintén szabálysértés.