Pénz

7 órája

Százezer forintot találtak a gyerekek a Lencsésin

Címkék#Varga Tamás#teljesítmény#gyerek#Lencsési Általános Iskola#összeg

Százezer forintot találtak gyerekek a Lencsési lakótelepen.

Licska Balázs

A városi közgyűlés ülésén került szóba, hogy 100 ezer forintos támogatást nyújt az önkormányzat egy alapítvány számára. A Szabó Pál Téri Általános Iskola Alapítvány kap ekkora összeget Varga Tamás alpolgármester, önkormányzati képviselő javaslatára. A pénzt a Lencsési Általános Iskola tehetségeinek gondozására, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok jutalmazására költheti az alapítvány. 

Százezer forintot találtak a Lencsési lakótelepen a gyerekek. Illusztráció: MW

A döntés alapján kijelenthető, hogy az ügyes gyerekek százezer forintot találtak a Lencsési lakótelepen.

 

 

 

