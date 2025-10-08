Pénz
7 órája
Százezer forintot találtak a gyerekek a Lencsésin
Százezer forintot találtak gyerekek a Lencsési lakótelepen.
A városi közgyűlés ülésén került szóba, hogy 100 ezer forintos támogatást nyújt az önkormányzat egy alapítvány számára. A Szabó Pál Téri Általános Iskola Alapítvány kap ekkora összeget Varga Tamás alpolgármester, önkormányzati képviselő javaslatára. A pénzt a Lencsési Általános Iskola tehetségeinek gondozására, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok jutalmazására költheti az alapítvány.
A döntés alapján kijelenthető, hogy az ügyes gyerekek százezer forintot találtak a Lencsési lakótelepen.
