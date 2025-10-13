A vadászok nem csak a trófeára mennek: tisztáztuk, mi történik a lelőtt vaddal

Egyre több mostanában a lelőtt vad, hiszen javában zajlik a vadászszezon. Többen annak a véleményüknek adtak hangot, hogy ennyi lelőtt vadat nem lehet megpucolni, konykakésszé tenni, így a tiszteletadás és trófea leszedése után vagy dögkutakba kerülnek, vagy egyszerűen kidobják valahol a tetemet. Mindezt Zuberecz Tibor, Békés vármegye fővadásza cáfolta.

A lelőtt vad húsa nem dögkútba, hanem vadhűtőbe kerül Forrás: Shutterstock

Mikor beszélünk agancsról, és mikor trófeáról?

– Békés vármegyében az őz, a fácán és a mezei nyúl van túlnyomó többségben, és ezek közül elsősorban az őzbaknál merülhet fel, hogy mi lesz húsával – ecsetelte Zuberecz Tibor. – A fácánt, nyulat, rendszerint elviszik a vadászok maguknak vagy elajándékozzák, hol bőrben, hol megtisztítva. Az őzbakoknál, szarvasoknál és vaddisznóknál valóban az agancs, az agyar a legértékesebb. Amíg az őzbak, a szarvas él, agancs van a fején, amikor ez vadászati emlékké nemesül, akkor már trófeáról beszélünk.

A lelőtt vad nem dögkutakba, hanem vadhűtőkbe kerül

Zuberecz Tibor kiemelte, meghatározott áron a bérvadászok megvehetik az őzbak húsát is. Ha nem így történik, akkor sem dögkutakba kerül, hanem a zsigerelés után vadhűtőkbe teszik, ilyen minden vadásztársaságnál, vadászháznál található. A vadásztársasági tagok, a vendégvadászok is így járnak el. Folyamatosan jönnek a vadkereskedők, akik elviszik a vadakat, aztán az erre szakosodott üzemekben feldolgozzák. Ezt követően az éttermek kínálatában, a boltok polcain is találkozhatunk velük. Természetesen minden olyan vizsgálat után, amit más húsoknál is elvégeznek. Tehát csak minőségi, ellenőrzött vadhúsok kerülhetnek a fogyasztókhoz.

Vadhúsból többet kellene fogyasztani, mert nagyon egészséges

Prohászka Béla Békés vármegyei, Venesz-díjas mesterszakács elmondta, hogy vadhús a legtöbb helyen, csak karácsonykor kerül az asztalra. Nem kapható ugyanis minden hentesüzletben, és emiatt viszonylag magas az ára, bár sok helyen a szarvashúsnál drágább a marha. Ezen kívül nem mindenki mer nekiállni az elkészítésének, pedig kiváló receptek találhatók az interneten is.