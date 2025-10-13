október 13., hétfő

Tiszteletadás után

1 órája

A vadászok nem csak a trófeára mennek: tisztáztuk, mi történik a lelőtt vaddal

Téves bejegyzések találhatók a közösségi oldalakon egy aktuális témában. Ezek szerint a lelőtt vad többsége dögkutakba kerül. Főként a nagyvadak, az őz, a szarvas és a vaddisznó esetében merült ez fel. Ahogy írtájk, a vadászoknak csak a trófea kell, aztán megszabadulnak a vad testétől, nem bíbelődnek vele. Rákérdeztünk, mi az igazság!

Nyemcsok László

Egyre több mostanában a lelőtt vad, hiszen javában zajlik a vadászszezon. Többen annak a véleményüknek adtak hangot, hogy ennyi lelőtt vadat nem lehet megpucolni, konykakésszé tenni, így a tiszteletadás és trófea leszedése után vagy dögkutakba kerülnek, vagy egyszerűen kidobják valahol a tetemet. Mindezt Zuberecz Tibor, Békés vármegye fővadásza cáfolta.

Sokan hiszik azt, hogy a lelőtt vad dögkutakba kerül
A lelőtt vad húsa nem dögkútba, hanem vadhűtőbe kerül Forrás: Shutterstock

Mikor beszélünk agancsról, és mikor trófeáról?

– Békés vármegyében az őz, a fácán és a mezei nyúl van túlnyomó többségben, és ezek közül elsősorban az őzbaknál merülhet fel, hogy mi lesz húsával – ecsetelte Zuberecz Tibor. – A fácánt, nyulat, rendszerint elviszik a vadászok maguknak vagy elajándékozzák, hol bőrben, hol megtisztítva. Az őzbakoknál, szarvasoknál és vaddisznóknál valóban az agancs, az agyar a legértékesebb. Amíg az őzbak, a szarvas él, agancs van a fején, amikor ez vadászati emlékké nemesül, akkor már trófeáról beszélünk.

A lelőtt vad nem dögkutakba, hanem vadhűtőkbe kerül

Zuberecz Tibor kiemelte, meghatározott áron a bérvadászok megvehetik az őzbak húsát is. Ha nem így történik, akkor sem dögkutakba kerül, hanem a zsigerelés után vadhűtőkbe teszik, ilyen minden vadásztársaságnál, vadászháznál található. A vadásztársasági tagok, a vendégvadászok is így járnak el. Folyamatosan jönnek a vadkereskedők, akik elviszik a vadakat, aztán az erre szakosodott üzemekben feldolgozzák. Ezt követően az éttermek kínálatában, a boltok polcain is találkozhatunk velük. Természetesen minden olyan vizsgálat után, amit más húsoknál is elvégeznek. Tehát csak minőségi, ellenőrzött vadhúsok kerülhetnek a fogyasztókhoz.

Vadhúsból többet kellene fogyasztani, mert nagyon egészséges

Prohászka Béla Békés vármegyei, Venesz-díjas mesterszakács elmondta, hogy vadhús a legtöbb helyen, csak karácsonykor kerül az asztalra. Nem kapható ugyanis minden hentesüzletben, és emiatt viszonylag magas az ára, bár sok helyen a szarvashúsnál drágább a marha. Ezen kívül nem mindenki mer nekiállni az elkészítésének, pedig kiváló receptek találhatók az interneten is.

– Ami pedig a leglényegesebb, a vadhús nagyon egészséges – hangsúlyozta Prohászka Béla. – Alacsony víztartalmú, esszenciális zsírsavakban gazdag, magas fehérjetartalommal bír, miközben zsírtartalma alacsony, zsírsav-összetétele az egészségmegóvás szempontjából kedvező. Ásványianyag-tartalma kiemelkedő a húsfélék között: főleg foszfort, vasat, cinket és szelént tartalmaz, emellett magas a B-vitamin tartalma, de A- és D-vitamin is bőven található benne.

Egy adag vadhús 110-130 kalóriát tartalmaz

Prohászka Béla kitért arra, a vadak az életmódjuknak köszönhetően legfeljebb télire raktároznak zsírszövetet. A vadon élő állatok húsában nagyobb arányban vannak jelen a többszörösen telítetlen zsírsavak, mint például az omega-6 és az omega-3. Egy adag vadhús 110-130 kalóriát, 2 gramm zsírt és 25 gramm fehérjét tartalmaz.

