A gyász hullámvasútján is van remény – vallja a lelkigondozó

A kórházi lelkigondozói asszisztens munkája nagy elhivatottságot, együttérzést, és erős hitet kíván. Szabadi Jánosné Erzsébettel Szegfű Katalin beszélgetett.

Szabadi Jánosné Erzsébet, kórházi lelkigondozói asszisztens. Fotó: Szegfű Katalin

A kórházi lelkigondozó szakember sok mindennel találkozott már

– Kórházi lelkigondozó asszisztensi munkakörében mit tapasztal, a betegek és a hozzátartozók, hogyan élik meg Mindenszentek és Halottak napja időszakát?

– Rengeteg történetet tudnék mesélni, minden nap tapasztalok valamit ezzel kapcsolatban. Általánosságban el tudom mondani, hogy a legtöbb ember szorong a kórházban, és fél a beavatkozásoktól, a műtéttől és ha súlyos az állapota és sokat szenved, bizony gyakran eszébe jut az elmúlás. A halálfélelem erősödik. A keresztények is szenvednek, de olyankor többszörös erőt is kapnak. Tapasztalom olykor a súlyos betegeknél, akik krónikus fájdalmakat élnek át, valamint a szerettüket elvesztő hozzátartozóknál azt is, hogy Istent vádolják nehéz helyzetükért, gyászukért. Ezek bizony emberi dolgok, de hiszen emberek vagyunk, esendőek. Ilyenkor szerintem hagyni kell, hogy a hozzátartozó sírjon, kiadja a dühét, a fájdalmát és haragját, mert amikor azoktól megtisztul, akkor fogja tudni befogadni a gyógyulást. A gyógyuláshoz sokszor elég az odafigyelés, a meghallgatás, egypár biztató, kedves szó. Valójában a munkám nagy részét ez teszi ki: csak megkérdezem egy-egy kórteremben, hogy szeretne-e valaki beszélgetni, és aki nem zárkózik el, már sorolja is mindazt, ami a szívét nyomja, a panaszát és a félelmeit. Nagyon őszinte és mély beszélgetés tud kialakulni. A kérdésére visszatérve, az évnek ebben az időszakában, mivel ilyenkor a legtöbb ember többször gondol meghalt szeretteire otthonában vagy a temetőben, gyakrabban előjön ez a kérdés is. Szinte mindenkiben nagyon sok kérdés van a halálról, ez minden korosztályra igaz.

– Önnek milyen válaszai vannak az elmúlásra vonatkozó kérdésekre?

– Mivel én már több évtizede a római katolikus közösség tagja vagyok, nekem a hitemből fakadó válaszaim vannak. A Szentírásból tudjuk, hogy Isten az embert nem halálra teremtette, az nem volt az ő terveiben, hanem életre és a vele való közösségre, társául teremtette az embert. Ha ezt elhisszük és befogadjuk, az már egy megnyugtató szó. Hozzá kell tenni, hogy hitem szerint a földi halállal nincs mindennek vége, a jók a mennybe kerülnek, a megtisztulásra várók egy köztes helyre, akikért imádkozhatunk, sőt imádkoznunk is kell. A mennybe kerültek a szentek. Én nagyon sok szenttel találkozom nap mint nap. Itt élnek közöttünk. Olyan sok sorsot megismerek, a fiát vagy lányát elvesztő szülőét, a fájdalmakat évtizedek óta hordozókét, a beteg gyermekéért mindent feláldozó, szolgáló édesanyáét, olyanokét, akiknek az életét megismerve arra kell gondolnom, hogy ők életszentségben járnak, és arra is gondolok, hogy az én sorsom mennyivel egyszerűbb, mint az övéké. Pedig mindenki hordoz nehézséget, gyászt, szomorúságot, nyilvánvalóan én is.