A gyász hullámvasútján is van remény – vallja a lelkigondozó
A békéscsabai szakember gyakran találkozik szenvedéssel és halállal. A betegeknek életük egy nehéz időszakában, elhunytak hozzátartozói esetében szinte a veszteség pillanatában kell – jelenlétével – vigasztalást adnia. Szabadi Jánosné Erzsébet, kórházi lelkigondozói asszisztenssel beszélgettünk.
A kórházi lelkigondozó szakember sok mindennel találkozott már
– Kórházi lelkigondozó asszisztensi munkakörében mit tapasztal, a betegek és a hozzátartozók, hogyan élik meg Mindenszentek és Halottak napja időszakát?
– Rengeteg történetet tudnék mesélni, minden nap tapasztalok valamit ezzel kapcsolatban. Általánosságban el tudom mondani, hogy a legtöbb ember szorong a kórházban, és fél a beavatkozásoktól, a műtéttől és ha súlyos az állapota és sokat szenved, bizony gyakran eszébe jut az elmúlás. A halálfélelem erősödik. A keresztények is szenvednek, de olyankor többszörös erőt is kapnak. Tapasztalom olykor a súlyos betegeknél, akik krónikus fájdalmakat élnek át, valamint a szerettüket elvesztő hozzátartozóknál azt is, hogy Istent vádolják nehéz helyzetükért, gyászukért. Ezek bizony emberi dolgok, de hiszen emberek vagyunk, esendőek. Ilyenkor szerintem hagyni kell, hogy a hozzátartozó sírjon, kiadja a dühét, a fájdalmát és haragját, mert amikor azoktól megtisztul, akkor fogja tudni befogadni a gyógyulást. A gyógyuláshoz sokszor elég az odafigyelés, a meghallgatás, egypár biztató, kedves szó. Valójában a munkám nagy részét ez teszi ki: csak megkérdezem egy-egy kórteremben, hogy szeretne-e valaki beszélgetni, és aki nem zárkózik el, már sorolja is mindazt, ami a szívét nyomja, a panaszát és a félelmeit. Nagyon őszinte és mély beszélgetés tud kialakulni. A kérdésére visszatérve, az évnek ebben az időszakában, mivel ilyenkor a legtöbb ember többször gondol meghalt szeretteire otthonában vagy a temetőben, gyakrabban előjön ez a kérdés is. Szinte mindenkiben nagyon sok kérdés van a halálról, ez minden korosztályra igaz.
– Önnek milyen válaszai vannak az elmúlásra vonatkozó kérdésekre?
– Mivel én már több évtizede a római katolikus közösség tagja vagyok, nekem a hitemből fakadó válaszaim vannak. A Szentírásból tudjuk, hogy Isten az embert nem halálra teremtette, az nem volt az ő terveiben, hanem életre és a vele való közösségre, társául teremtette az embert. Ha ezt elhisszük és befogadjuk, az már egy megnyugtató szó. Hozzá kell tenni, hogy hitem szerint a földi halállal nincs mindennek vége, a jók a mennybe kerülnek, a megtisztulásra várók egy köztes helyre, akikért imádkozhatunk, sőt imádkoznunk is kell. A mennybe kerültek a szentek. Én nagyon sok szenttel találkozom nap mint nap. Itt élnek közöttünk. Olyan sok sorsot megismerek, a fiát vagy lányát elvesztő szülőét, a fájdalmakat évtizedek óta hordozókét, a beteg gyermekéért mindent feláldozó, szolgáló édesanyáét, olyanokét, akiknek az életét megismerve arra kell gondolnom, hogy ők életszentségben járnak, és arra is gondolok, hogy az én sorsom mennyivel egyszerűbb, mint az övéké. Pedig mindenki hordoz nehézséget, gyászt, szomorúságot, nyilvánvalóan én is.
– A békéscsabai római katolikusok közössége évente megemlékezik a meg nem születetett gyermekekről, akiknek emléktáblája is van a kórházban. Ez egy tabutéma, noha sok-sok asszony hordoz miatta mély sebeket magában. Ön is tapasztalja?
– Gyakran tapasztalom, igen. Minden asszonyban ott a ragaszkodás a gyermekéért, a magzatjáért, aki megfogant benne, és kimondhatatlan veszteség neki, ha bármilyen okból elveszíti. Még akár fél évszázad múltán is előjön. A nőket felzaklatja, ha a veszteségükre, különösen, ha saját rossz döntésükre gondolnak. Meggyőződésem, hogy vigasztalást csak abban találnak, ha elhiszik, hogy a magzat elmúlása nem végleges. A mi hitünk szerint a meg nem született magzat is él és Jézussal van. A mennyország a mi reménységünk. Félünk a fájdalomtól és elásni akarjuk magunkban, de válaszok nélkül ezek újra és újra felszínre törnek, ami aztán képes a testet is megbetegíteni. Ahogyan a testet, úgy a lelkeket is gyógyítani kell.
– Ön számára a Mindenszentek és a Halottak napja a vigasztalás ünnepe vagy egy szomorú időszak?
– Mindenszentekkor mi katolikusok azokra a szentekre gondolunk, akiknek nincs külön ünnepe a naptárban, ez egy ünnepnap. A másnapi Halottak napja is reménnyel teli, hiszen gondolhatunk arra, hogy senki sem múlik el örökre. Amikor fiatalon elvesztettem az édesapámat, még nem voltam keresztény, szinte őutána haltam, annyira mély volt a fájdalmam. Ma már tudom, hogy a halállal nincs vége mindennek.
- A szeretteimért imádkozni az én dolgom, és alázatosan élni, a bűnt, kísértést kerülni, szintén a feladatom, a szenvedők felé pedig szolgálatom van. Mindenszentek napján a templomban szentmisén veszünk részt, a Halottak napján a temetőkápolnában is gyertyát gyújtunk.
- Én nem csak a családomért fohászkodom az oltár előtt, hanem elmondom az imámat mindazokért a dolgokért vagy személyekért, amiket és akiket a betegeket az imakéréseikben megfogalmaztak. Ez is a szolgálatom része.
A gyász, annak fedolgozása olyan mint egy hullámvasút: többféle állapotot is megélhetünk akár egy napon belül. Halottak napján még erősebben érezhetjük a veszteség súlyát. A gyász feldolgozásához idő kell, de tehetünk is érte.
