Csak egy cetlit hagyott a szélvédőn az ismeretlen, de az üzenete ezrek szívét melengette meg

Lassan már hozzászokhatunk, hogy rendszeresen jelennek meg a helyieket tömörítő Facebook-csoportokban nagy port kavaró bejegyzések. Az elmúlt néhány hétben mi is beszámoltunk több ilyen esetről. Írtunk például a köddé váló kőművesről, a Garabonciás Napok miatt elszabaduló indulatokról, és annak a nőnek az esetéről is, aki egy Békéscsabára tartó vonaton tett szokatlan dolgot. Most ismét egy pozitív történetet találtunk, aminek főszereplői egy lejárt parkolójegy és egy cetli.

Az ismeretlen jótevő kicserélte a lejárt parkolójegyet és egy cetlit hagyott az autón. Forrás: Illusztráció/MW-archív: Bencsik Ádám

Lejárt parkolójegy és egy cetli

Hálás köszönet annak a jólelkű ismeretlen(ek)nek, aki megmentett egy büntetéstől. Apró tett, nagy mosoly. Köszönöm, hogy vannak még ilyen emberek!

olvasható a Facebook-bejegyzésben.

A bejegyzés mellé egy képet is csatolt, amin az ismeretlen jótevő cetlire írt rövid, de tömör üzenete olvasható:

Szia! Láttuk, hogy lejárt a jegyed, ezért vettünk másikat!

Ezt a cetlit tették az autóra

Forrás: Facebook

A történet rengeteg embert meghatott a Békéscsaba napjainkban csoportban. Közel két nap alatt száznál is több hozzászólás, és négyezernél is több, zömében pozitív érzelmet kifejező reakció érkezett a bejegyzésre.

