1 órája
Csak egy cetlit hagyott a szélvédőn az ismeretlen, de az üzenete ezrek szívét melengette meg
Egy békéscsabai nő egy cetlit talált az autóján. Az ismeretlen jótevő meglátta a lejárt parkolójegyet és azonnal a tettek mezejére lépett.
Lassan már hozzászokhatunk, hogy rendszeresen jelennek meg a helyieket tömörítő Facebook-csoportokban nagy port kavaró bejegyzések. Az elmúlt néhány hétben mi is beszámoltunk több ilyen esetről. Írtunk például a köddé váló kőművesről, a Garabonciás Napok miatt elszabaduló indulatokról, és annak a nőnek az esetéről is, aki egy Békéscsabára tartó vonaton tett szokatlan dolgot. Most ismét egy pozitív történetet találtunk, aminek főszereplői egy lejárt parkolójegy és egy cetli.
Lejárt parkolójegy és egy cetli
Hálás köszönet annak a jólelkű ismeretlen(ek)nek, aki megmentett egy büntetéstől. Apró tett, nagy mosoly. Köszönöm, hogy vannak még ilyen emberek!
olvasható a Facebook-bejegyzésben.
A bejegyzés mellé egy képet is csatolt, amin az ismeretlen jótevő cetlire írt rövid, de tömör üzenete olvasható:
Szia! Láttuk, hogy lejárt a jegyed, ezért vettünk másikat!
A történet rengeteg embert meghatott a Békéscsaba napjainkban csoportban. Közel két nap alatt száznál is több hozzászólás, és négyezernél is több, zömében pozitív érzelmet kifejező reakció érkezett a bejegyzésre.
