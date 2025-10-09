október 9., csütörtök

Vajon ki lehet?

1 órája

Csak egy cetlit hagyott a szélvédőn az ismeretlen, de az üzenete ezrek szívét melengette meg

Címkék#Facebook#csabai#lány

Egy békéscsabai nő egy cetlit talált az autóján. Az ismeretlen jótevő meglátta a lejárt parkolójegyet és azonnal a tettek mezejére lépett.

Bátori Attila

Lassan már hozzászokhatunk, hogy rendszeresen jelennek meg a helyieket tömörítő Facebook-csoportokban nagy port kavaró bejegyzések. Az elmúlt néhány hétben mi is beszámoltunk több ilyen esetről. Írtunk például a köddé váló kőművesről, a Garabonciás Napok miatt elszabaduló indulatokról, és annak a nőnek az esetéről is, aki egy Békéscsabára tartó vonaton tett szokatlan dolgot. Most ismét egy pozitív történetet találtunk, aminek főszereplői egy lejárt parkolójegy és egy cetli.

Lejárt parkolójegyet cserélt ki egy ismeretlen személy
Az ismeretlen jótevő kicserélte a lejárt parkolójegyet és egy cetlit hagyott az autón. Forrás: Illusztráció/MW-archív: Bencsik Ádám

Lejárt parkolójegy és egy cetli

Hálás köszönet annak a jólelkű ismeretlen(ek)nek, aki megmentett egy büntetéstől. Apró tett, nagy mosoly. Köszönöm, hogy vannak még ilyen emberek!

olvasható a Facebook-bejegyzésben.

A bejegyzés mellé egy képet is csatolt, amin az ismeretlen jótevő cetlire írt rövid, de tömör üzenete olvasható:

Szia! Láttuk, hogy lejárt a jegyed, ezért vettünk másikat!

Ezt a cetlit tették az autóra
Forrás: Facebook

A történet rengeteg embert meghatott a Békéscsaba napjainkban csoportban. Közel két nap alatt száznál is több hozzászólás, és négyezernél is több, zömében pozitív érzelmet kifejező reakció érkezett a bejegyzésre.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Néha egymásnak esnek az emberek a csoportban

A Békéscsaba napjainkban csoport egyik tagjánál korábban a Békéscsabai Garabonciás Napok 2025-ös programjai által okozott hangzavar verte ki a biztosítékot. A bejegyzés miatt elszabadultak az indulatok és heves vita alakult ki.

Néhány sztori összehozza a tagokat

Nem mindennapi összefogás alakult ki néhány nap alatt egy Facebook-poszt kapcsán. A bejegyzésben egy eltűnt kőművest keresnek, aki rengeteg embert károsított meg Békésben.

 

 

