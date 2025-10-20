1 órája
Iszonyatosan terjednek a légúti betegségek, de ez még csak a kezdet – jótanácsok a főorvostól
Ahogy az ősz végéhez közeledünk, a nappalok rövidülnek, és egyre többen köhögnek, tüsszögnek körülöttünk. A légúti panaszok, fertőzések száma ugyan megnőtt, de járványhelyzet van-e? – erről kérdeztük dr. Seres Ábelt, a Békés Vármegyei Központi Kórház orvosigazgató-helyettesét, infektológus és kórházhigiénikus főorvost.
Dr. Seres Ábel kiemelte, járványhelyzetről akkor beszélhetünk, amikor az orvoshoz forduló, légúti panaszok miatt jelentkező betegek száma országosan meghaladja a 200 ezer főt. Ez a járványügyi küszöbérték. Ezt még nem értük el.
A légúti panaszok, fertőzések száma lassan növekszik
– Magyarországon, Békés vármegyében is ilyenkor úgynevezett sentinel orvosok figyelik a betegforgalmat, és mintát is vesznek a páciensek torkából, orrából. Az eredmények alapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ határozza meg, hogy van-e járvány – hangsúlyozta dr. Seres Ábel. – Jelenleg nincs járványhelyzet, de a légúti panaszok, fertőzések száma lassan növekszik. Most még szórványos esetekről beszélünk, de az influenza- és Covid-szezon küszöbén állunk.
Covid, influenza, RSV – továbbra is velünk vannak
A főorvos kitért arra, a Covid továbbra is jelen van, de ma már inkább influenzaszerű betegséget okoz. Egészséges emberekre nézve általában enyhe lefolyású, viszont időseknél és gyenge immunrendszerű betegeknél még mindig veszélyes lehet.
– A vírus mutálódik, így – az influenzához hasonlóan – évente ajánlott az oltás, mert az új variánsokra fejlesztett vakcinák adnak megfelelő védelmet – hangsúlyozta Dr. Seres Ábel. – A koronavírus mellett újra erősödik az influenza, illetve a RSV (respiratory syncytial vírus) is, amely főként a kisgyermekek és csecsemők körében okozhat súlyos légúti betegséget.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Megfázás, nátha – nem mindig influenza
Sokan „megfázásnak” hívják a felső légúti vírusfertőzéseket, de a főorvos szerint érdemes különbséget tenni. A megfázás a hideg hatására gyengülő immunvédelem következménye, ami megnyitja az utat a vírusok előtt. A nátha már konkrét vírusfertőzés, amelyet leggyakrabban enyhe lefolyású rhinovírusok okoznak. A szervezet ilyenkor komoly immunreakcióval küzd: a torokfájás, a láz, a köhögés mind az immunrendszer természetes válaszai. „Ez egy harc, amit a szervezet a kórokozóval vív – és a legtöbb esetben győz” – mondta a főorvos.
Mikor forduljunk orvoshoz?
A légúti fertőzések 90 százaléka vírusos eredetű, amelyekre nem hat az antibiotikum. A legtöbb esetben elegendő az otthoni pihenés, bő folyadékbevitel és a lázcsillapítás.
Orvoshoz kell fordulni, ha:
- a láz 3 napnál tovább tart, vagy nagyon magas,
- a beteg légzése nehezített, fulladás jelentkezik,
- a tünetek fokozódnak, nem enyhülnek,
- idős, krónikus beteg vagy kisgyermek érintett.
Dr. Seres Ábel kiemelte, hogy a telemedicina – vagyis a telefonos orvosi konzultáció – sok esetben elegendő az első napokban. „Egy rövid telefonbeszélgetés is segíthet eldönteni, hogy szükséges-e személyes vizsgálat.” – mondta.
A védekezés alapjai: maszk és kézhigiéné
A főorvos szerint a maszkviselés újra időszerű lehet a rendelőkben, kórházakban és a tömegközlekedésben.
– Tudom, sokan megunták, de a maszk a legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköz a légúti vírusok ellen. Már az is nagy segítség, ha betegként mi viselünk maszkot, hogy másokat megóvjunk – emelte ki. – A kézhigiéné legalább ilyen fontos. A vírusok órákig életképesek lehetnek kilincseken, kapaszkodókon. Használjunk alkoholos kézfertőtlenítőt, főleg tömegközlekedés vagy vásárlás után. A tüsszentést és köhögést zsebkendőbe vagy könyökhajlatba célszerű irányítani, így csökkenthető a fertőzés terjedése.
Vigyázzunk egymásra!
Dr. Seres Ábel szerint a legfontosabb a felelősségteljes hozzáállás:
Nemcsak magunkat védjük azzal, ha odafigyelünk, hanem a körülöttünk élő időseket, betegeket is. Ők sokkal sérülékenyebbek, egy egyszerűnek tűnő nátha is súlyos szövődményt okozhat náluk.
A főorvos összegzése:
- Ne menjünk közösségbe betegen,
- tartsunk magunknál kézfertőtlenítőt,
- használjunk maszkot tömegben vagy rendelőben,
- pihenjünk, ha betegek vagyunk.
Dr. Seres Ábel elmondta, szervezetünk csodálatosan működik, de csak akkor tud védekezni, ha mi is segítünk neki. A vírusokat nem kerülhetjük el teljesen, de sokat tehetünk azért, hogy ne essünk le a lábunkról.
A háziorvos nem his a vitamincsodákban
Korábbi cikkünkben dr. Pálmai Tamás békési háziorvos az őszi vitaminpótlással kapcsolatban elmondta, rossz útnak tartja, hogy a patikákban, a benzinkútnál vásárolt vitamincsodákkal akarjuk teletömni magunkat, és szeretnénk szenzációsan ellenállóak lenni.
Ennyi sztár még sosem járt a kolbászfesztiválon: egy cikkben minden, ami a négy nap alatt ránk vár
Kibérelték a dobogót a csabai erőemelők – Lovas Mónika kilencedszer bajnok
Beol podcast
- 497 pár bocskort vitt a Kaukázusba a Tabán Táncegyüttes – videóval, podcasttel, galériával
- Itt a válasz: ezért történt szívinfarktusok sora a családban – podcasttal
- Rangos elismeréssel jutalmazták a civilek segítőjét: vendégünk Szatmári Júlia
- Harcba szállna az első helyért a békéscsabai röplabdacsapat – podcasttal
- Kutyákkal fejlesztik a gyerekeket: stúdiónk vendége Gulyás Bianka