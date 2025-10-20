Őszi légúti fertőzések: mit tegyünk, hogy elkerüljük a bajt? - podcasttal

Dr. Seres Ábel kiemelte, járványhelyzetről akkor beszélhetünk, amikor az orvoshoz forduló, légúti panaszok miatt jelentkező betegek száma országosan meghaladja a 200 ezer főt. Ez a járványügyi küszöbérték. Ezt még nem értük el.

A légúti panaszok száma megnőtt, de nincs járványhelyzet. Dr. Seres Ábelt, a Békés Vármegyei Központi Kórház orvosigazgató-helyettese, infektológus és kórházhigiénikus főorvos Fotó: beol.hu

A légúti panaszok, fertőzések száma lassan növekszik

– Magyarországon, Békés vármegyében is ilyenkor úgynevezett sentinel orvosok figyelik a betegforgalmat, és mintát is vesznek a páciensek torkából, orrából. Az eredmények alapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ határozza meg, hogy van-e járvány – hangsúlyozta dr. Seres Ábel. – Jelenleg nincs járványhelyzet, de a légúti panaszok, fertőzések száma lassan növekszik. Most még szórványos esetekről beszélünk, de az influenza- és Covid-szezon küszöbén állunk.

Covid, influenza, RSV – továbbra is velünk vannak

A főorvos kitért arra, a Covid továbbra is jelen van, de ma már inkább influenzaszerű betegséget okoz. Egészséges emberekre nézve általában enyhe lefolyású, viszont időseknél és gyenge immunrendszerű betegeknél még mindig veszélyes lehet.

– A vírus mutálódik, így – az influenzához hasonlóan – évente ajánlott az oltás, mert az új variánsokra fejlesztett vakcinák adnak megfelelő védelmet – hangsúlyozta Dr. Seres Ábel. – A koronavírus mellett újra erősödik az influenza, illetve a RSV (respiratory syncytial vírus) is, amely főként a kisgyermekek és csecsemők körében okozhat súlyos légúti betegséget.

Megfázás, nátha – nem mindig influenza

Sokan „megfázásnak” hívják a felső légúti vírusfertőzéseket, de a főorvos szerint érdemes különbséget tenni. A megfázás a hideg hatására gyengülő immunvédelem következménye, ami megnyitja az utat a vírusok előtt. A nátha már konkrét vírusfertőzés, amelyet leggyakrabban enyhe lefolyású rhinovírusok okoznak. A szervezet ilyenkor komoly immunreakcióval küzd: a torokfájás, a láz, a köhögés mind az immunrendszer természetes válaszai. „Ez egy harc, amit a szervezet a kórokozóval vív – és a legtöbb esetben győz” – mondta a főorvos.