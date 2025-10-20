október 20., hétfő

Vendel névnap

15°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A kórházi főorvos tanácsai

40 perce

Őszi légúti fertőzések: mit tegyünk, hogy elkerüljük a bajt? - podcasttal

Címkék#Dr Seres Ábel#panaszok járványhelyzet#vírus#főorvos#influenza

Ahogy az ősz végéhez közeledünk, a nappalok rövidülnek, és egyre többen köhögnek, tüsszögnek körülöttünk. A légúti panaszok, fertőzések száma ugyan megnőtt, de járványhelyzet van-e? – erről kérdeztük dr. Seres Ábelt, a Békés Vármegyei Központi Kórház orvosigazgató-helyettesét, infektológus és kórházhigiénikus főorvost.

Nyemcsok László

Dr. Seres Ábel kiemelte, járványhelyzetről akkor beszélhetünk, amikor az orvoshoz forduló, légúti panaszok miatt jelentkező betegek száma országosan meghaladja a 200 ezer főt. Ez a járványügyi küszöbérték. Ezt még nem értük el.

A légúti panaszok száma növekszik,, de nincs járványhelyzet
A légúti panaszok száma megnőtt, de nincs járványhelyzet. Dr. Seres Ábelt, a Békés Vármegyei Központi Kórház orvosigazgató-helyettese, infektológus és kórházhigiénikus főorvos Fotó: beol.hu

A légúti panaszok, fertőzések száma lassan növekszik

– Magyarországon, Békés vármegyében is ilyenkor úgynevezett sentinel orvosok figyelik a betegforgalmat, és mintát is vesznek a páciensek torkából, orrából. Az eredmények alapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ határozza meg, hogy van-e járvány – hangsúlyozta dr. Seres Ábel. – Jelenleg nincs járványhelyzet, de a légúti panaszok, fertőzések száma lassan növekszik. Most még szórványos esetekről beszélünk, de az influenza- és Covid-szezon küszöbén állunk.

Covid, influenza, RSV – továbbra is velünk vannak

A főorvos kitért arra, a Covid továbbra is jelen van, de ma már inkább influenzaszerű betegséget okoz. Egészséges emberekre nézve általában enyhe lefolyású, viszont időseknél és gyenge immunrendszerű betegeknél még mindig veszélyes lehet.

– A vírus mutálódik, így – az influenzához hasonlóan – évente ajánlott az oltás, mert az új variánsokra fejlesztett vakcinák adnak megfelelő védelmet – hangsúlyozta Dr. Seres Ábel. – A koronavírus mellett újra erősödik az influenza, illetve a RSV (respiratory syncytial vírus) is, amely főként a kisgyermekek és csecsemők körében okozhat súlyos légúti betegséget.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Megfázás, nátha – nem mindig influenza

Sokan „megfázásnak” hívják a felső légúti vírusfertőzéseket, de a főorvos szerint érdemes különbséget tenni. A megfázás a hideg hatására gyengülő immunvédelem következménye, ami megnyitja az utat a vírusok előtt. A nátha már konkrét vírusfertőzés, amelyet leggyakrabban enyhe lefolyású rhinovírusok okoznak. A szervezet ilyenkor komoly immunreakcióval küzd: a torokfájás, a láz, a köhögés mind az immunrendszer természetes válaszai. „Ez egy harc, amit a szervezet a kórokozóval vív – és a legtöbb esetben győz” – mondta a főorvos.

Mikor forduljunk orvoshoz?

A légúti fertőzések 90 százaléka vírusos eredetű, amelyekre nem hat az antibiotikum. A legtöbb esetben elegendő az otthoni pihenés, bő folyadékbevitel és a lázcsillapítás.

Orvoshoz kell fordulni, ha:

  • a láz 3 napnál tovább tart, vagy nagyon magas,
  • a beteg légzése nehezített, fulladás jelentkezik,
  • a tünetek fokozódnak, nem enyhülnek,
  • idős, krónikus beteg vagy kisgyermek érintett.

Dr. Seres Ábel kiemelte, hogy a telemedicina – vagyis a telefonos orvosi konzultáció – sok esetben elegendő az első napokban. „Egy rövid telefonbeszélgetés is segíthet eldönteni, hogy szükséges-e személyes vizsgálat.” – mondta.

A védekezés alapjai: maszk és kézhigiéné

A főorvos szerint a maszkviselés újra időszerű lehet a rendelőkben, kórházakban és a tömegközlekedésben.

– Tudom, sokan megunták, de a maszk a legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköz a légúti vírusok ellen. Már az is nagy segítség, ha betegként mi viselünk maszkot, hogy másokat megóvjunk – emelte ki. – A kézhigiéné legalább ilyen fontos. A vírusok órákig életképesek lehetnek kilincseken, kapaszkodókon. Használjunk alkoholos kézfertőtlenítőt, főleg tömegközlekedés vagy vásárlás után. A tüsszentést és köhögést zsebkendőbe vagy könyökhajlatba célszerű irányítani, így csökkenthető a fertőzés terjedése.

Vigyázzunk egymásra!

Dr. Seres Ábel szerint a legfontosabb a felelősségteljes hozzáállás:

„Nemcsak magunkat védjük azzal, ha odafigyelünk, hanem a körülöttünk élő időseket, betegeket is – ecsetelte. – Ők sokkal sérülékenyebbek, egy egyszerűnek tűnő nátha is súlyos szövődményt okozhat náluk.

A főorvos összegzése:

  • Ne menjünk közösségbe betegen,
  • tartsunk magunknál kézfertőtlenítőt,
  • használjunk maszkot tömegben vagy rendelőben,
  • pihenjünk, ha betegek vagyunk.

Dr. Seres Ábel elmondta, szervezetünk csodálatosan működik, de csak akkor tud védekezni, ha mi is segítünk neki. A vírusokat nem kerülhetjük el teljesen, de sokat tehetünk azért, hogy ne essünk le a lábunkról.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu