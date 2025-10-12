október 12., vasárnap

Békés vármegye

48 perce

Ezt néztétek ezen a héten - videóval

A hét zárásaként mutatjuk a legnézettebb heti videóinkat.

Beol.hu
Ezt néztétek ezen a héten - videóval

Nézzük, mi mindenre kattintottak olvasóink Forrás: Shutterstock

Elgázoltak egy fiatal biciklis lányt a belvárosban. A kerékpárral közlekedő lány megsérült, a mentők látják el, és viszik kórházba. A helyszínelés idejére lezárták az útszakaszt.

Több baleset is nyomatékot adott annak, hogy a szeptemberi után szükség van az újbóli ellenőrzésre. Rendőrök lepték el hétfőtől az utakat, hogy a Roadpol-akció keretében gyakran előforduló szabálysértéseket, illetve az azokat elkövetőket szűrjék ki.

Nagyszabású véradást szervezett csütörtökön Békéscsabán, CsabaParkban a Szeretlek Békéscsaba Egyesület. A pályaválasztási vásáron tartott akció során a 20 véradónak hála 60 életet mentettek meg.

Úgy lehet már kolbászkirály, hogy a kolbászfesztivál felvezető versenyszámát, a nemzetközi szárazkolbászversenyt csütörtökön tartották a Csabai Kolbászházban. Nyolcvannégy versenydarabból választotta ki a zsűri a jók közül a legjobbakat a Csabai Kolbászfesztivál 2025 alkalmából. Hat versenydarab érkezett külföldről is postán, ezeket külön pontozták.

Tizennyolc csapatban több száz gyermek gyúrta a kolbászt a segítőivel pénteken délelőtt a helyi sportcsarnokban. A VI. Békési Kolbászvigalom első napja ezúttal is bővelkedett az érdekességekben, a hangulatra pedig most sem lehetett panasz.

