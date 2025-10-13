A biciklitolvajok messzire elkerülik ezeket a lakatokat – videóval

Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen lakattal zárjuk le a kerékpárunkat. Minél nehezebb ugyanis kinyitni vagy feltörni, annál kevésbé lesz biciklink a tolvajok célpontja. Ezúttal a békéscsabai Lencsési lakótelepen található bringabolt tulajdonosa, Ollári Zsolt osztotta meg velünk tapasztalatait, szerinte melyek a legjobb kerékpárzárak.

Az ár is jól tükrözi, melyek a legjobb kerékpárzárak

A szakember általános jótanácsként elmondta, hogy mindenképpen valamely nevesebb gyártó termékét válasszuk vásárláskor és az is egy ökölszabály, hogy a kerékpár árának kb. 10 százalékát érdemes lakatra költeni, ezért az összegért ugyanis már viszonylag biztonságos zárat tudunk venni magunknak. Kiemelte, hogy az ár egyébként nagyjából tükrözi is a minőséget: minél drágább egy lakat, annál nagyobb az esély rá, hogy nem lopják el olyan könnyen a bringánkat, de azért nem árt az óvatosság, bármilyen jó is a zárunk.

– Fontos, hogy lehetőleg ne egy sötét mellékutcában zárjuk le a kerékpárunkat, hanem inkább világosabb helyen, ahol nagyobb a forgalom. Érdemes emellett úgy lelakatolni a kerékpárt, hogy a váz legyen odazárva, nem elég, hogy az első kereket betoljuk a tárolóba és úgy zárjuk le a kereket, mert vannak tolvajok, akik előszeretettel szerelik le azért, hogy végül elvigyék a bringát – részletezte.

Több jó megoldás is létezik

Ollári Zsolt megjegyezte, hogy mindenekelőtt olyan lakatot érdemes választani, amely megfelelő hosszúságú, tehát a kerékpárt hozzá tudjuk vele zárni egy fix tárgyhoz, például egy oszlophoz vagy kerékpártárolóhoz. Továbbá minél vastagabb egy lakat, annál nagyobb az esély rá, hogy megmarad a biciklink, mert több ideig tart levágni vagy eltávolítani azt. Mint ecsetelte, üzletükben többféle kialakítású lakat közül lehet választani, ezekkel szerinte nem nagyon lehet mellélőni:

Láncos kerékpárzár: láncszemekből van összeépítve a végén egy zárszerkezettel.

Acélsodronyos lakat: minél vastagabb a sodrony, annál nehezebben lehet elvágni azt.

Colstok lakat: előnye, hogy nagyon kis helyen elfér, hisz tulajdonképpen acéllapkák vannak összeszegecselve.

U lakat: egy darab U alakú köracélból van kialakítva, melynek alját eltávolítva lehet lelakatolni a biciklit.

A számzáras kerékpárzár szintén népszerű

Személy szerint ő egyébként leginkább a láncos típust preferálja, mert rendkívül erős és flexibilis, szűk helyen is elfér adott esetben, azonban elmondása alapján az acélsodronyost viszik a legtöbben. Hozzátette, hogy ugyanakkor mindegyik típusnak megvan a maga előnye és hátránya, érdemes egyénileg megnézni, hogy melyik bringához, milyen illik, illetve érdemes lehet a használati szokásokat is figyelembe venni. Elárulta, hogy a számzáras lakatokat is kedvelik, mert nem kell a kulccsal babrálni. Jóllehet a régi, háromszámos lakatokat könnyen nyitották a tolvajok, manapság már inkább négy számból álló zárakat árulnak, amiket nehezebb feltörni.