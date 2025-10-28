Megjelent a Középiskola 2026 című kiadvány, amely a kompetenciamérések, az érettségi és a felvételi eredmények alapján rangsorolta Magyarország gimnáziumait, azaz felsorolta a legjobb 100 gimnáziumot – írta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.

Egy Békés vármegyei intézmény került be a legjobb 100 gimnázium közé. Fotó: Herczeg Tamás Facebook-oldala

A legjobb 100 gimnázium között van a békéscsabai Andrássy Gyula

Hozzátette, hogy a legjobb 100 gimnázium közé Békés vármegyéből egyedüliként a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium jutott be, a 81. lett, míg régiós összevetésben az 5. helyezést szerezte meg. Az Andrássy a figyelembe vett hét szempontból országosan a felvételi eredményeket tekintve teljesített a legjobban, itt a rangsor 62. helyén végzett.

Budapesti középiskola áll az országos lista első helyén

A legjobb 100 gimnáziumot felsoroló lista első helyére a budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium került. A legjobb tízbe mindössze két vidéki középiskola került,

a veszprémi Lovassy László Gimnázium,

a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium,

előbbi 5., utóbbi 9. lett.