2 órája
Egy Békés vármegyei intézmény került be a legjobb 100 gimnázium közé
Megjelent egy kiadvány a közelmúltban a legjobb középiskolákról. Egy Békés vármegyei intézmény került be a legjobb 100 gimnázium közé.
Megjelent a Középiskola 2026 című kiadvány, amely a kompetenciamérések, az érettségi és a felvételi eredmények alapján rangsorolta Magyarország gimnáziumait, azaz felsorolta a legjobb 100 gimnáziumot – írta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.
A legjobb 100 gimnázium között van a békéscsabai Andrássy Gyula
Hozzátette, hogy a legjobb 100 gimnázium közé Békés vármegyéből egyedüliként a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium jutott be, a 81. lett, míg régiós összevetésben az 5. helyezést szerezte meg. Az Andrássy a figyelembe vett hét szempontból országosan a felvételi eredményeket tekintve teljesített a legjobban, itt a rangsor 62. helyén végzett.
Budapesti középiskola áll az országos lista első helyén
A legjobb 100 gimnáziumot felsoroló lista első helyére a budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium került. A legjobb tízbe mindössze két vidéki középiskola került,
- a veszprémi Lovassy László Gimnázium,
- a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium,
előbbi 5., utóbbi 9. lett.
