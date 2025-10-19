október 19., vasárnap

A mesterséges intelligencia szerint ez Békés vármegye TOP 5 legélhetőbb települése

Milyen szempontok alapján értékeli a mesterséges intelligencia az élhetőséget? Kérésünkre a ChatGPT összeállította a legélhetőbb városok TOP 5-ös listáját Békés vármegyére vetítve– íme a végeredmény.

Beol.hu

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy az emberek különféle kérdésekkel, vagy problémákkal a mesterséges intelligenciához fordulnak segítségért. Most mi is kipróbáltuk, és arra kértük, hogy állítsa össze a legélhetőbb városok TOP 5-ös listáját Békés vármegye települései közül választva. 

A mesterséges intelligencia a legélhetőbb városok listáján gondolkozik.
Legélhetőbb városok TOP 5-ös listája Békés vármegyében. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A lista összeállításakor több szempontot érdemes figyelembe venni, ilyen

  • a lakosságszám alakulása,
  • a közlekedési lehetőségek,
  • az oktatási és egészségügyi intézmények elérhetősége,
  • az ár-érték arány és
  • a helyi közösségi élet.

Legélhetőbb városok 2025-ben Békés vármegyében a mesterséges intelligencia szerint 

A ChatGPT a lista elkészítésekor úgy fogalmazott: 

Békés vármegye Magyarország délkeleti részén helyezkedik el, és számos jelentős várossal büszkélkedhet, amelyek hagyományosan erős mezőgazdasági háttérrel rendelkeznek, ugyanakkor kulturális és turisztikai szempontból is jelentős szerepet töltenek be a régióban.

  • Az első helyre a mesterséges intelligencia a vármegye legnagyobb városát és egyben megyeszékhelyét, Békéscsabát helyezte. A vármegye székhelye, gazdasági és kulturális központ. Jó közlekedési kapcsolatokkal bír, beleértve a vasúti és közúti összeköttetéseket is. Széleskörű kulturális és közösségi programok, rendezvények gazdagítják a város életét. A Csabai Kolbászfesztivál országos hírű esemény, mely évente több ezer látogatót vonz. A városban található a Munkácsy Mihály Múzeum és a Békéscsabai Jókai Színház, melyek hozzájárulnak a település kulturális életéhez.
Békéscsaba főtere
Békéscsaba főtere. Fotó: Shutterstock
  • A lista második helyére Gyula került. A vármegye egyik legismertebb települése, gazdag történelmi és kulturális örökséggel rendelkezik. A városban található a gyulai vár, a Gyulai Almásy-kastély és a Gyulai Várfürdő, melyek mind hozzájárulnak a település vonzerejéhez. A Gyulai Várszínház nyári fesztiválja országos hírű esemény.

A Gyulai Vár
A Gyulai Vár a valamikori Magyar Királyság egyetlen épen maradt gótikus sík vidéki erődítménye. Fotó: Shutterstock
  • Dobogós helyre sorolta a mesterséges intelligencia Szarvas városát. Mint írta, Szarvas a Tisza és a Körös folyók találkozásánál fekszik, ám ez nem igazán fedi a valóságot. A Körös festői tájat és kiváló lehetőségeket biztosít a vízi sportok és a horgászat szerelmeseinek. A város híres a Szarvasi Arborétumról, amely Közép-Európa egyik legnagyobb és legszebb arborétuma. A városban található a Szarvasi Vízi Színház, amely különleges élményt nyújt a látogatóknak.
A Szarvasi Vízi Színház
A Szarvasi Vízi Színház. Fotó: MW-archívum
  • Orosházát sorolta a negyedik helyre, amely gazdasági és kereskedelmi központ, jól fejlett infrastruktúrával. A városban található a Gyopárosi Gyógyfürdő, mely a látogatók kikapcsolódását szolgálja.
Orosháza főtere
Orosháza főtere. Fotó: Shutterstock
  • A listát Gyomaendrőd zárja. A város gazdag természeti értékekkel rendelkezik, ideális hely a pihenésre és a természetkedvelők számára. A városban található a Gyomaendrődi Tó, mely horgászati és vízi sportolási lehetőségeket kínál.
Körös–Maros Nemzeti Park
Az 1997-ben alapított Körös–Maros Nemzeti Park. Fotó: MW-archívum

 

