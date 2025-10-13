Strapabírás
1 órája
Lefutotta első maratonját a polgármester
Sikeresen célba ért a városvezető a vasárnapi, budapesti futóversenyen, melyet bőven a tervezett időn belül teljesített.
A hírről Szelezsán György, Elek polgármestere számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, sikeresen célba ért az első maratonján, melyet 3 óra 54 perc alatt futott le, 5 és fél perces kilométerenkénti átlaggal. A polgármester megköszönte az utóbbi napokban kapott rengeteg motiváló üzenetet. Kiemelte, hogy ugyan voltak nehézségek, de bőven a tervezett időn belül ért be a célba. Megjegyezte, hogy a verseny fantasztikus élmény volt számára, igazi futóidő volt, gyönyörű helyszínekkel és több tízezer emberrel.
Ezt ne hagyja ki!Dráma a lakótelepen
1 órája
Ketten kórházban: megrázó részletek a reggeli lakástűzről – képek, videó
