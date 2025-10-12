Jönnek a ledolgozós szombatok: itt vannak a pontos dátumok!

Mi más foglalkoztatna mostanában mindenkit, mint az, hogy mikor lesz végre hosszú hétvége, és mikor lehet egy kicsit többet pihenni a megszokottnál? A jó hír, hogy még idén is vár ránk néhány plusz szabadnap – a kevésbé jó hír pedig az, hogy ezekért előre kell dolgozni, méghozzá szombaton – írja a tenyek.hu.

Ezekre a napokra figyelj:

Október 18. (szombat) – Ezen a napon az október 24-i pénteket dolgozzuk le. Cserébe egy 4 napos hosszú hétvége vár ránk: október 23-tól 26-ig.

December 13. (szombat) – Ekkor dolgozzuk le a karácsony előtti munkanapot, így december 24–26. között nyugodtabban készülhetünk az ünnepekre.

Érdemes ezt a két dátumot már most bevésni a naptárba, és ha tehetjük, egy kis plusz szabadsággal még meghosszabbítani a pihenőt – így igazán ki tudjuk használni ezeket a hosszú hétvégéket.