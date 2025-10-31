Újabb részletek derültek ki, mikor épül meg az M47-es

A Lázárinfó békéscsabai állomásán az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy az elmúlt években 1000 kilométer autópályát építettek, és ebbe beleértette az M44-est is, amelyre eddig 380 milliárd forintot költöttek, de mire véget ér a teljes projekt, és véglegesen bekötik az M5-be, elérheti az összköltség az 500 milliárd forintot is.

A Lázárinfó békéscsabai állomásán a miniszter beszélt az M47-es ütemezéséről is. Fotó: Lehoczky Péter

Lázár János szerint ki kell szabadítani a fogságból Békéscsabát

Lázár János beszélt arról, hogy ki kell szabadítani Békéscsabát a fogságból, mind Arad és Nagyszalonta, mind Debrecen és Szeged, mind Kecskemét felé.

Az M44-est továbbviszik Békéscsabától Nagyszalonta irányába

Az M44-est továbbviszik Nagyszalonta felé, készül egy újabb elkerülő a várostól északra. Ez összességében egy nagyjából 20 kilométeres szakasz lesz Békéscsabától a magyar-román határig – mondta az építési és közlekedési miniszter. A nyomvonalról egyeztetnek az önkormányzattal.

Négy részre osztották az M47-est Békéscsaba és Berettyóújfalu között

A tárcavezető elmondta, hogy Békéscsabától a 47-es Szeged irányába járható, sőt Hódmezővásárhelytől négysávos is. Ahogy arról a Világgazdaság is írt, a Békéscsaba és Berettyóújfalu közötti 85 kilométeres szakaszt négy részre osztották fel, zajlik a tervezés.

A Lázárinfó békéscsabai állomásán ismertette az ütemtervet is a miniszter

Először a Békéscsaba és Mezőberény, valamint a Körösladány és Berettyóújfalu közötti szakasz megépítését kezdhetik el, a tervek rendelkezésre állása esetében 2026-ban vagy 2027-ben, míg Mezőberény és Körösladány között, ami valamelyest bonyolultabb, pár évvel később láthatnak hozzá a munkához.