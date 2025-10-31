1 órája
Újabb részletek derültek ki, mikor épül meg az M47-es
Újabb részletek derültek ki a tervezett autópálya-építésekről. Lázár János építési és közlekedési miniszter a Lázárinfó békéscsabai állomásán beszélt az M44-esről és az M47-esről is.
A Lázárinfó békéscsabai állomásán az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy az elmúlt években 1000 kilométer autópályát építettek, és ebbe beleértette az M44-est is, amelyre eddig 380 milliárd forintot költöttek, de mire véget ér a teljes projekt, és véglegesen bekötik az M5-be, elérheti az összköltség az 500 milliárd forintot is.
Lázár János szerint ki kell szabadítani a fogságból Békéscsabát
Lázár János beszélt arról, hogy ki kell szabadítani Békéscsabát a fogságból, mind Arad és Nagyszalonta, mind Debrecen és Szeged, mind Kecskemét felé.
Az M44-est továbbviszik Békéscsabától Nagyszalonta irányába
Az M44-est továbbviszik Nagyszalonta felé, készül egy újabb elkerülő a várostól északra. Ez összességében egy nagyjából 20 kilométeres szakasz lesz Békéscsabától a magyar-román határig – mondta az építési és közlekedési miniszter. A nyomvonalról egyeztetnek az önkormányzattal.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Négy részre osztották az M47-est Békéscsaba és Berettyóújfalu között
A tárcavezető elmondta, hogy Békéscsabától a 47-es Szeged irányába járható, sőt Hódmezővásárhelytől négysávos is. Ahogy arról a Világgazdaság is írt, a Békéscsaba és Berettyóújfalu közötti 85 kilométeres szakaszt négy részre osztották fel, zajlik a tervezés.
A Lázárinfó békéscsabai állomásán ismertette az ütemtervet is a miniszter
Először a Békéscsaba és Mezőberény, valamint a Körösladány és Berettyóújfalu közötti szakasz megépítését kezdhetik el, a tervek rendelkezésre állása esetében 2026-ban vagy 2027-ben, míg Mezőberény és Körösladány között, ami valamelyest bonyolultabb, pár évvel később láthatnak hozzá a munkához.
Mintegy százan tettek fogadalmat a haza védelmére Békéscsaba szívében – galériákkal, videóval
Új szabályok jönnek, egyszerűbb lesz első lakást, házat szerezni