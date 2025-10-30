A fejlesztéseknek hála felértékelődik a város: kérdezz-felelek a csabai Lázárinfón – videóval

A Lázárinfó békéscsabai, Kossuth téri állomására Lázár János dr. Takács Árpád választókerületi elnök társaságában érkezett, aki kiemelte, hogy az, amit az építési és közlekedési miniszter a korábbi látogatásai során ígért, meg is valósult. Példaként hozta fel, hogy megújul a békési vármegyeszékhelyen a Berényi út, illetve, hogy megépül az Építők útja második szakasza. Azon dolgoznak közösen, hogy élhető város legyen Békéscsaba.

Lázár János építési és közlekedési miniszter dr. Takács Árpád választókerületi elnök társaságában érkezett a Lázárinfó békéscsabai állomására. Fotó: Lehoczky Péter

Az M44-es feltette Békéscsabát Magyarország térképére

– Bolond, kiszámíthatatlan világban élünk, amelyben valódi és kulturális háborúk zajlanak. A háborúk árnyékában pedig kellenek a fix pontok – kezdte a békéscsabai Lázárinfót az építési és közlekedési miniszter. Lázár János kiemelte, a Fidesz-KDNP-kormány az első, amely rendelkezik Alföld-programmal, és a jelenlegi kormány a garancia arra, hogy a vidék is kap forrást, lehetőséget. Megemlítette, hogy az M44-es, amely feltette Békéscsabát is Magyarország térképére, 380 milliárd forintból épült meg eddig, és a teljes beruházás a végére 500 milliárd forint lesz.

Megoldódnak a térség munkaerőpiaci és megélhetési problémái

– Amíg 2010-ben Békés vármegyében 30 ezer és Békéscsabán 5 ezer álláskereső volt, addig mostanra a munkanélküliek száma Békés vármegyében 8 ezerre és Békéscsabán 1,5 ezerre csökkent – folytatta. Megerősítette azt, amit korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentett be, miszerint a Vulcan Shield Global 2500 munkahelyet teremt Békéscsabán. A Debrecen-Békéscsaba-Szeged tengelyen 10 ezer munkahely jön létre, megoldódnak a térségben a munkaerőpiaci és megélhetési problémák.