A fejlesztéseknek hála felértékelődik a város: kérdezz-felelek a csabai Lázárinfón – videóval

Az M44-es és az M47-es, a Vulcan Shield Global beruházása, az adók és a nyugdíjak kérdése, Ukrajna európai uniós csatlakozása, a mezőgazdaság és az egészségügy helyzete, a vendégmunkások jelenléte. Széles palettán mozogtak a témák a Lázárinfó békéscsabai, csütörtöki állomásán. Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig minden kérdésre válaszolt.

Licska Balázs

A Lázárinfó békéscsabai, Kossuth téri állomására Lázár János dr. Takács Árpád választókerületi elnök társaságában érkezett, aki kiemelte, hogy az, amit az építési és közlekedési miniszter a korábbi látogatásai során ígért, meg is valósult. Példaként hozta fel, hogy megújul a békési vármegyeszékhelyen a Berényi út, illetve, hogy megépül az Építők útja második szakasza. Azon dolgoznak közösen, hogy élhető város legyen Békéscsaba.

Lázárinfó békéscsabai állomására
Lázár János építési és közlekedési miniszter dr. Takács Árpád választókerületi elnök társaságában érkezett a Lázárinfó békéscsabai állomására. Fotó: Lehoczky Péter

Az M44-es feltette Békéscsabát Magyarország térképére

– Bolond, kiszámíthatatlan világban élünk, amelyben valódi és kulturális háborúk zajlanak. A háborúk árnyékában pedig kellenek a fix pontok – kezdte a békéscsabai Lázárinfót az építési és közlekedési miniszter. Lázár János kiemelte, a Fidesz-KDNP-kormány az első, amely rendelkezik Alföld-programmal, és a jelenlegi kormány a garancia arra, hogy a vidék is kap forrást, lehetőséget. Megemlítette, hogy az M44-es, amely feltette Békéscsabát is Magyarország térképére, 380 milliárd forintból épült meg eddig, és a teljes beruházás a végére 500 milliárd forint lesz.

Megoldódnak a térség munkaerőpiaci és megélhetési problémái

– Amíg 2010-ben Békés vármegyében 30 ezer és Békéscsabán 5 ezer álláskereső volt, addig mostanra a munkanélküliek száma Békés vármegyében 8 ezerre és Békéscsabán 1,5 ezerre csökkent – folytatta. Megerősítette azt, amit korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentett be, miszerint a Vulcan Shield Global 2500 munkahelyet teremt Békéscsabán. A Debrecen-Békéscsaba-Szeged tengelyen 10 ezer munkahely jön létre, megoldódnak a térségben a munkaerőpiaci és megélhetési problémák.

Lázárinfó Békéscsabán

Fotók: Lehoczky Péter

A Lázárinfó békéscsabai állomásán szó volt a békéről, a függetlenségről, a biztonságról

Beszélt a békéről, a függetlenségről és a biztonságról. A Fidesz-KDNP-kormány a garancia a békére, arra, hogy Magyarország független legyen, és a magyarok sorsáról a magyarok döntsenek, ne pedig Brüsszelben. Kiemelte:

  • Orbán Viktor miniszterelnök a magyarok embere,
  • míg a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a brüsszeliek embere.

A jelenlegi kormány a biztosíték arra is, hogy Magyarországon nem lesznek migránsok.

Fontos, hogy alacsonyan tartsák a személyi jövedelemadót

Itt nincs surranópálya, itt csak a munka visz előre, és azon dolgoznak, hogy aki dolgozni szeretne, annak legyen is rá lehetősége – folytatta Lázár János, megemlítve, hogy 2010-es 3,6 millióhoz képest immár 4,9 millióan, azaz a korábbinál 1,3 millióval többen dolgoznak Magyarországon. A cél az, hogy alacsonyan tartsák a személyi jövedelemadót. A fogyasztási típusú adókat pedig megfizethető sávban kell tartani, de fontos, hogy mindenki saját maga szabályozza a fogyasztását.

A békéscsabai Lázárinfóra megtelt a békéscsabai Kossuth tér, többen kérdeztek. Fotó: Lehoczky Péter

Az otthon, munka, gyermek háromszögben segítenek mindenkit

Hangsúlyozta: segítik azokat, akik gyermekeket nevelnek. A nyugdíjakat soha nem adóztatnák meg, és kitartanak a Nők 40 program mellett is. Visszaépítették a 13. havi nyugdíjat, és az a cél, hogy legyen 14. havi is. A nyugdíjak reálértéke pedig biztosított az emeléseknek köszönhetően. Az Otthon Start program, a fix 3 százalékos hitel révén mindenki saját otthonhoz is juthat. Kiemelte: az otthon, munka és a gyermek a legfontosabb, ebben a világos koordináta-rendszerben segítenek mindenkit.

A békéscsabai Lázárinfó során több kérdést kapott a miniszter

A békéscsabai Lázárinfó keretében az építési és közlekedési miniszter rengeteg kérdést kapott, mindenre válaszolt is.

A fejlesztéseknek hála felértékelődik Békéscsaba

Elmondta, hogy az M44-est továbbviszik Békéscsabától északra Nagyszalonta felé. Az M47-es Békéscsaba és Berettyóújfalu közötti szakaszának építését négy részre osztották, több milliárd forintot költenek csak a tervezésre. Várhatóan Békéscsaba és Mezőberény, valamint Körösladány és Berettyóújfalu között elkezdődhet az építkezés 2027-ben, a többi szakaszon pedig 2030-ig. A nyomvonalak kérdésében egyeztetnek az önkormányzatokkal, de nem rejtette véka alá, hogy minden építkezésnek van hatása a környezetre. A repülőteret ugyancsak fejlesztik Békéscsabán, nagyobb kapacitással fog rendelkezni. Úgy véli: Békéscsaba felértékelődik a következő tíz évben.

Új autóbuszok érkeznek a vármegyeszékhelyre

Elmondta: december 14-től minden nap legalább kétszer három autóbuszjárat köt össze minden települést a járási központtal. Új autóbuszok érkeznek Békéscsabára is. A vasúti közlekedésre szintén kitért egy kerekesszékes felszólaló kérdésére. Elmondta: megmosolyogták, hogy ezzel foglalkozik, de szerinte alapvető elvárás, hogy legyenek tiszta mosdók a vasútállomásokon és az IC-kocsikon, ebből nem enged, a tisztaságra és a rendezettségre ügyel. 

A Fidesz-KDNP van kormányon, Ukrajna nem léphet be az EU-ba

Egy gazdálkodó felvetésére elmondta: 1,5 évnyi csapadék hiányzik, a vizet pedig meg kell állítani és el kell juttatni a gazdákhoz, tettek is lépéseket ennek érdekében. Felmerült Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdése is, amire kifejtette: ha Ukrajna belép az EU-ba, akkor a magyar gazdák elesnek a földalapú támogatás felétől, és a magyar gazdák lesznek a legnagyobb vesztesei annak, ha beengedik az ukrán mezőgazdasági termékeket. Kiemelte: amíg a Fidesz-KDNP van kormányon, addig Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja.

Gyorsítósávokat alakítanak ki az egészségügyben

Az egészségügyi ellátás színvonalával kapcsolatban is kapott kérdéseket a békéscsabai Lázárinfón az építési és közlekedési miniszter. Elmondta: Magyarország jelenleg egy félkész ország, de tettek eddig is lépéseket, többen dolgoznak az egészségügyben, mint korábban, a 80 ezres várólistát pedig 20 ezresre mérsékelték. Mondhatni gyorsítósávokat nyitnak a rendszerben, orvosi eszközöket vásárolnak, hogy felgyorsítsák a vizsgálatokat, mint az ultrahang vagy az MR.

A filippínó vendégmunkásokról is kérdezték Lázár Jánost

Lázár János a filippínó vendégmunkásokkal kapcsolatos felvetésre ugyancsak válaszolt. Elmondta: csak annyi külföldi jöhet, ahány, magyarok által be nem töltött álláshely van. Vannak olyan munkakörök, amelyeket a magyarok nem vállalnak, de azokra is kell munkaerőt találni. Hangsúlyozta: ma 4,9 millióan dolgoznak Magyarországon, 120 ezer vendégmunkás van, akik csak engedélyekkel, kontroll mellett és ideiglenesen dolgozhatnak. 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
