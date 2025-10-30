2 órája
A fejlesztéseknek hála felértékelődik a város: kérdezz-felelek a csabai Lázárinfón – videóval
Az M44-es és az M47-es, a Vulcan Shield Global beruházása, az adók és a nyugdíjak kérdése, Ukrajna európai uniós csatlakozása, a mezőgazdaság és az egészségügy helyzete, a vendégmunkások jelenléte. Széles palettán mozogtak a témák a Lázárinfó békéscsabai, csütörtöki állomásán. Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig minden kérdésre válaszolt.
A Lázárinfó békéscsabai, Kossuth téri állomására Lázár János dr. Takács Árpád választókerületi elnök társaságában érkezett, aki kiemelte, hogy az, amit az építési és közlekedési miniszter a korábbi látogatásai során ígért, meg is valósult. Példaként hozta fel, hogy megújul a békési vármegyeszékhelyen a Berényi út, illetve, hogy megépül az Építők útja második szakasza. Azon dolgoznak közösen, hogy élhető város legyen Békéscsaba.
Az M44-es feltette Békéscsabát Magyarország térképére
– Bolond, kiszámíthatatlan világban élünk, amelyben valódi és kulturális háborúk zajlanak. A háborúk árnyékában pedig kellenek a fix pontok – kezdte a békéscsabai Lázárinfót az építési és közlekedési miniszter. Lázár János kiemelte, a Fidesz-KDNP-kormány az első, amely rendelkezik Alföld-programmal, és a jelenlegi kormány a garancia arra, hogy a vidék is kap forrást, lehetőséget. Megemlítette, hogy az M44-es, amely feltette Békéscsabát is Magyarország térképére, 380 milliárd forintból épült meg eddig, és a teljes beruházás a végére 500 milliárd forint lesz.
Megoldódnak a térség munkaerőpiaci és megélhetési problémái
– Amíg 2010-ben Békés vármegyében 30 ezer és Békéscsabán 5 ezer álláskereső volt, addig mostanra a munkanélküliek száma Békés vármegyében 8 ezerre és Békéscsabán 1,5 ezerre csökkent – folytatta. Megerősítette azt, amit korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentett be, miszerint a Vulcan Shield Global 2500 munkahelyet teremt Békéscsabán. A Debrecen-Békéscsaba-Szeged tengelyen 10 ezer munkahely jön létre, megoldódnak a térségben a munkaerőpiaci és megélhetési problémák.
A Lázárinfó békéscsabai állomásán szó volt a békéről, a függetlenségről, a biztonságról
Beszélt a békéről, a függetlenségről és a biztonságról. A Fidesz-KDNP-kormány a garancia a békére, arra, hogy Magyarország független legyen, és a magyarok sorsáról a magyarok döntsenek, ne pedig Brüsszelben. Kiemelte:
- Orbán Viktor miniszterelnök a magyarok embere,
- míg a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a brüsszeliek embere.
A jelenlegi kormány a biztosíték arra is, hogy Magyarországon nem lesznek migránsok.
Fontos, hogy alacsonyan tartsák a személyi jövedelemadót
Itt nincs surranópálya, itt csak a munka visz előre, és azon dolgoznak, hogy aki dolgozni szeretne, annak legyen is rá lehetősége – folytatta Lázár János, megemlítve, hogy 2010-es 3,6 millióhoz képest immár 4,9 millióan, azaz a korábbinál 1,3 millióval többen dolgoznak Magyarországon. A cél az, hogy alacsonyan tartsák a személyi jövedelemadót. A fogyasztási típusú adókat pedig megfizethető sávban kell tartani, de fontos, hogy mindenki saját maga szabályozza a fogyasztását.
Az otthon, munka, gyermek háromszögben segítenek mindenkit
Hangsúlyozta: segítik azokat, akik gyermekeket nevelnek. A nyugdíjakat soha nem adóztatnák meg, és kitartanak a Nők 40 program mellett is. Visszaépítették a 13. havi nyugdíjat, és az a cél, hogy legyen 14. havi is. A nyugdíjak reálértéke pedig biztosított az emeléseknek köszönhetően. Az Otthon Start program, a fix 3 százalékos hitel révén mindenki saját otthonhoz is juthat. Kiemelte: az otthon, munka és a gyermek a legfontosabb, ebben a világos koordináta-rendszerben segítenek mindenkit.
A békéscsabai Lázárinfó során több kérdést kapott a miniszter
A békéscsabai Lázárinfó keretében az építési és közlekedési miniszter rengeteg kérdést kapott, mindenre válaszolt is.
A fejlesztéseknek hála felértékelődik Békéscsaba
Elmondta, hogy az M44-est továbbviszik Békéscsabától északra Nagyszalonta felé. Az M47-es Békéscsaba és Berettyóújfalu közötti szakaszának építését négy részre osztották, több milliárd forintot költenek csak a tervezésre. Várhatóan Békéscsaba és Mezőberény, valamint Körösladány és Berettyóújfalu között elkezdődhet az építkezés 2027-ben, a többi szakaszon pedig 2030-ig. A nyomvonalak kérdésében egyeztetnek az önkormányzatokkal, de nem rejtette véka alá, hogy minden építkezésnek van hatása a környezetre. A repülőteret ugyancsak fejlesztik Békéscsabán, nagyobb kapacitással fog rendelkezni. Úgy véli: Békéscsaba felértékelődik a következő tíz évben.
Új autóbuszok érkeznek a vármegyeszékhelyre
Elmondta: december 14-től minden nap legalább kétszer három autóbuszjárat köt össze minden települést a járási központtal. Új autóbuszok érkeznek Békéscsabára is. A vasúti közlekedésre szintén kitért egy kerekesszékes felszólaló kérdésére. Elmondta: megmosolyogták, hogy ezzel foglalkozik, de szerinte alapvető elvárás, hogy legyenek tiszta mosdók a vasútállomásokon és az IC-kocsikon, ebből nem enged, a tisztaságra és a rendezettségre ügyel.
A Fidesz-KDNP van kormányon, Ukrajna nem léphet be az EU-ba
Egy gazdálkodó felvetésére elmondta: 1,5 évnyi csapadék hiányzik, a vizet pedig meg kell állítani és el kell juttatni a gazdákhoz, tettek is lépéseket ennek érdekében. Felmerült Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdése is, amire kifejtette: ha Ukrajna belép az EU-ba, akkor a magyar gazdák elesnek a földalapú támogatás felétől, és a magyar gazdák lesznek a legnagyobb vesztesei annak, ha beengedik az ukrán mezőgazdasági termékeket. Kiemelte: amíg a Fidesz-KDNP van kormányon, addig Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja.
Gyorsítósávokat alakítanak ki az egészségügyben
Az egészségügyi ellátás színvonalával kapcsolatban is kapott kérdéseket a békéscsabai Lázárinfón az építési és közlekedési miniszter. Elmondta: Magyarország jelenleg egy félkész ország, de tettek eddig is lépéseket, többen dolgoznak az egészségügyben, mint korábban, a 80 ezres várólistát pedig 20 ezresre mérsékelték. Mondhatni gyorsítósávokat nyitnak a rendszerben, orvosi eszközöket vásárolnak, hogy felgyorsítsák a vizsgálatokat, mint az ultrahang vagy az MR.
A filippínó vendégmunkásokról is kérdezték Lázár Jánost
Lázár János a filippínó vendégmunkásokkal kapcsolatos felvetésre ugyancsak válaszolt. Elmondta: csak annyi külföldi jöhet, ahány, magyarok által be nem töltött álláshely van. Vannak olyan munkakörök, amelyeket a magyarok nem vállalnak, de azokra is kell munkaerőt találni. Hangsúlyozta: ma 4,9 millióan dolgoznak Magyarországon, 120 ezer vendégmunkás van, akik csak engedélyekkel, kontroll mellett és ideiglenesen dolgozhatnak.
