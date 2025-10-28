október 28., kedd

41 perce

Békéscsabára érkezik Lázár János, minden kérdésre válaszol

Címkék#Takács Árpád#Békés vármegyében#Lázárinfó#Lázár János

Bárhol, bárkivel, bármiről. Ezzel a szlogennel tart rendszeresen Lázárinfót Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki most Békéscsabára érkezik.

Licska Balázs

Bárki, bármilyen témában kérdezhet a Lázárinfó keretében Lázár János építési és közlekedési minisztertől, aki Békéscsabára, a Kossuth térre érkezik október 30-án, csütörtökön 16 órakor dr. Takács Árpád választókerületi elnök meghívására.

Lázár János ismét Lázárinfót tart Békés vármegyében
Lázár János ismét Lázárinfót tart Békés vármegyében, Sarkad után Békéscsabán kérdezhet tőle bárki bármiről. Fotó: MW

Nem először tart Lázárinfót Békés vármegyében a miniszter

Lázár János nem először tart Lázárinfót Békés vármegyében. Az építési és közlekedési miniszter korábban Sarkadon járt, ahol szintén minden felvetésre válaszolt. Akkor beszélt többek között arról is, hogy szerinte két nagy dobása lehet Békéscsabának.

 

 

