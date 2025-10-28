Lázárinfó
41 perce
Békéscsabára érkezik Lázár János, minden kérdésre válaszol
Bárhol, bárkivel, bármiről. Ezzel a szlogennel tart rendszeresen Lázárinfót Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki most Békéscsabára érkezik.
Bárki, bármilyen témában kérdezhet a Lázárinfó keretében Lázár János építési és közlekedési minisztertől, aki Békéscsabára, a Kossuth térre érkezik október 30-án, csütörtökön 16 órakor dr. Takács Árpád választókerületi elnök meghívására.
Nem először tart Lázárinfót Békés vármegyében a miniszter
Lázár János nem először tart Lázárinfót Békés vármegyében. Az építési és közlekedési miniszter korábban Sarkadon járt, ahol szintén minden felvetésre válaszolt. Akkor beszélt többek között arról is, hogy szerinte két nagy dobása lehet Békéscsabának.
Ezt ne hagyja ki!Turné
3 órája
Magyar dallamok brit színpadokon – a Dirty Slippers újabb fejezetet írt külföldi történetében
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre