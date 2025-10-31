Lázár János: a békéscsabaiak számíthatnak ránk – galériával, videóval

Az M44-es és az M47-es, a Vulcan Shield Global beruházása, az adók és a nyugdíjak kérdése, Ukrajna európai uniós csatlakozása, a mezőgazdaság és az egészségügy helyzete, a vendégmunkások jelenléte. Széles palettán mozogtak a témák a Lázárinfó békéscsabai, csütörtöki állomásán. A Kossuth téri rendezvényre Lázár János építési és közlekedési miniszter dr. Takács Árpád választókerületi elnök társaságában érkezett.

A Lázárinfó békéscsabai állomásán több kérdésre válaszolt az építési és közlekedési miniszter. Fotó: Lehoczky Péter

Lázár János: Békéscsabán meg kell harcolni a bizalomért

Azért jöttünk Békéscsabára, mert itt a Tisza Párt és a Fidesz lényegében egyenlő szavazatarányt kapott a 2024-es európai parlamenti választáson, ez egy csatatér választókerület. A bizalomért meg kell harcolni, azt a pozíciót, amit eddig elértünk, meg kell védenünk. Az új bizalmat pedig ki kell érdemelni – mondta Lázár János a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

A Lázárinfó békéscsabai állomásán is beszélt arról, amiről a videóban

Egy biztos. Mi, a Fidesz vagyunk az egyetlen politikai közösség, amely Békéscsabának az elmúlt 35 évben érdemi támogatást és segítséget nyújtott – tette hozzá az építési és közlekedési miniszter. Ahogy a békéscsabai Lázárinfó keretében, a videóban is megemlítette, hogy 2500 munkahelyet teremtenek, hogy elkészült az M44-es, amely bekötötte Békéscsabát a nyugati világba.