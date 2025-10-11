Láss mindig tisztán!

Mit találtak ki az orosháziak? A látás hónapja adta az apropót: már nemcsak könyvet, szemüveget is kölcsönöz a Justh Zsigmond Városi Könyvtár – olvastuk a honlapon. Mostantól a városi könyvtárban bárki kölcsönözhet olvasószemüveget, ha épp otthon felejtette a sajátját.

Öt olvasószemüveg biztosítja az éles látást a könyvtárban, a látás hónapja adta az ötletet. Fotó: Justh Zsigmond Vátrosi Könyvtár

A látás hónapja erre is jó

Október a látás hónapja. Idén különleges együttműködéssel várják a városi könyvtárban az olvasókat. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár és az Edit Optika közösen gondoskodik róla, hogy az olvasás öröm legyen mindenkinek.

A könyvtárban elhelyeztek olvasószemüvegeket a kölcsönzőpultnál lehet átvenni, azokat bárki kipróbálhatja és használhatja, ha épp otthon felejtette a sajátját. Fontos tudni, hogy ezek az olvasószemüvegek nem személyre szabottak, csupán pillanatnyi segítséget nyújtanak az olvasáshoz. Ha valaki úgy érzi, a látása nem elég éles, vagy az itt kipróbált szemüvegek nem nyújtanak megfelelő kényelmet, érdemes szakemberhez fordulni és látásvizsgálaton részt venni – írták bejegyzésükben.

Az olvasószemüveg-kölcsönzés jó ötlet

Az Edit Optika +1,00, +2,00 és +3,00 dioptriás, férfi, női és uniszex olvasószemüvegekkel járult hozzá az új szolgáltatáshoz.