A népszerű kávézóban lezártak egy korszakot

Azt szokták mondani, hogy nem jó az hogyha munkáltató és munkavállaló baráti kapcsolatba kerül, de annyi átutazott olasz út és annyi közös emlék után ez elkerülhetetlen volt, Geri, Bali, és „A Lány”, Domi most új életszakaszba lépnek – írták a gyulai La Sposa Caffe Facebook-oldalán.

A népszerű kávézó kedves posztban jelentette be a változást. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mint kiemelték, van aki visszaül az iskolapadba, van aki elhagyja a vendéglátást, és van, aki egy hihetetlen lehetőséget kapott egy neves budapesti étteremből, és ott folytatja a karrierjét.

Egy biztos, nekünk nagyon fogtok hiányozni, és az ajtó mindig nyitva áll nektek, kedves Barátaink

– tették hozzá a posztban.