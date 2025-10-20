16 perce
A népszerű kávézóban lezártak egy korszakot
Egy korszak lezárult, hihetetlen, de elrepült 3,5 év úgy, hogy észre sem vettük – írták a népszerű kávézó Facebook-oldalán.
Azt szokták mondani, hogy nem jó az hogyha munkáltató és munkavállaló baráti kapcsolatba kerül, de annyi átutazott olasz út és annyi közös emlék után ez elkerülhetetlen volt, Geri, Bali, és „A Lány”, Domi most új életszakaszba lépnek – írták a gyulai La Sposa Caffe Facebook-oldalán.
Mint kiemelték, van aki visszaül az iskolapadba, van aki elhagyja a vendéglátást, és van, aki egy hihetetlen lehetőséget kapott egy neves budapesti étteremből, és ott folytatja a karrierjét.
Egy biztos, nekünk nagyon fogtok hiányozni, és az ajtó mindig nyitva áll nektek, kedves Barátaink
– tették hozzá a posztban.
