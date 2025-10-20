október 20., hétfő

Vendel névnap

+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Búcsú

1 órája

A népszerű kávézóban lezártak egy korszakot

Címkék#La Sposa Caff#út#korszak#emlék

Egy korszak lezárult, hihetetlen, de elrepült 3,5 év úgy, hogy észre sem vettük – írták a népszerű kávézó Facebook-oldalán.

Papp Gábor

Azt szokták mondani, hogy nem jó az hogyha munkáltató és munkavállaló baráti kapcsolatba kerül, de annyi átutazott olasz út és annyi közös emlék után ez elkerülhetetlen volt, Geri, Bali, és „A Lány”, Domi most új életszakaszba lépnek – írták a gyulai La Sposa Caffe Facebook-oldalán.

A,Woman,Is,Holding,A,Red,Coffee,Cup,With,A
A népszerű kávézó kedves posztban jelentette be a változást. Fotó:  Illusztráció: Shutterstock

Mint kiemelték, van aki visszaül az iskolapadba, van aki elhagyja a vendéglátást, és van, aki egy hihetetlen lehetőséget kapott egy neves budapesti étteremből, és ott folytatja a karrierjét.

Egy biztos, nekünk nagyon fogtok hiányozni, és az ajtó mindig nyitva áll nektek, kedves Barátaink

 – tették hozzá a posztban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu