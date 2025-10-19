58 perce
Mit keresett Magdi anyus szombat este Orosházán? A kvízmester elhozta magával - galériával
Az első sikerén felbuzdultak és meghirdették a következőt. Mert hideg őszi estén jól eshet egy kvízest az elmének! Olyan sokan gondolták ezt, hogy csapatokat verbuváltak és 18 asztaltársaság belevágott. És ez lett az eredmény!
Nem csak a házigazda település, Orosháza, hanem a közeli Mezőkovácsháza, Dél-Békésből Dombegyház is képviseltette magát a szombat esti agytornán. A kvízest kérdései egy tematikára épültek: filmek, sorozatok, szinkron stb. Miközben érkezett a 18 csapat, szétnéztünk, kik s honnan jöttek. Az egyik csapatban még győri, a másikban szentesi, szegedi, kaszaperi játékos is volt.
Kvízest, ami telt házat vonzott
Baráti társaságok és munkahelyi kollektívák döntöttek úgy, egy vidám estét együtt töltenek a kvízmesterrel. Battonyáról érkezett Ancsin Alex és két segítője, Balázsné Szabó Erzsébet, Balázs Panna. Ahogy arról már írtunk, a magyar-román határ melletti kisváros életében a kocsmakvíz olyan népszerű, hogy ők ott bajnokságokat is szerveztek.
Telt házas kvízest: a tudás és jókedv estje Békés szívébenFotók: A szerző felvétele
Orosházán, a Petőfi művelődési központban a koncerttermet megtöltötték a játékos közösségek és kíváncsian várták, mi mindenre lesz kíváncsi a 60 kérdés során a kvízmester. Nem titok, alaposan megizzasztotta a játékosokat, ez az a kvíz volt, ahol minden apró részlet számított.
Te tudod, mikor s mi történt Magdi anyussal?
Ám akik nagy rajongói a filmeknek, képregényeknek, sorozatoknak és figyeltek filmnézés közben az apróbb részletekre is, azok magabiztosan adták meg válaszaikat. Főcímdalok, szinkronhangok, Oscar-díjas alkotások mellett természetesen Magdi anyus ikonikus alakja, no meg a híres rajzfilm, a Flinstone család is megérkezett... megihlette a kvízmestert mindkét sorozat.
Sok nevetés, ováció egy-egy jól eltalált válasz pillanatában, kikerekedett szemek egy-egy nehéznek vélt kérdés hallatán... Ám a kvízest végén mindenki győztesnek érezhette magát, hiszen jó móka volt, sőt, sokat lehetett tanulni a megválaszolt kérdések hallatán. Végül a 18 csapat közül ennek a kvízestnek az orosházi Kaméleonok lettek a győztesei.
