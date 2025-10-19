Mit keresett Magdi anyus szombat este Orosházán? A kvízmester elhozta magával - galériával

Orosházán, a Petőfi művelődési központban a koncerttermet megtöltötték a játékos közösségek és kíváncsian várták, mi mindenre lesz kíváncsi a 60 kérdés során a kvízmester. Nem titok, alaposan megizzasztotta a játékosokat, ez az a kvíz volt, ahol minden apró részlet számított.

Te tudod, mikor s mi történt Magdi anyussal?

Ám akik nagy rajongói a filmeknek, képregényeknek, sorozatoknak és figyeltek filmnézés közben az apróbb részletekre is, azok magabiztosan adták meg válaszaikat. Főcímdalok, szinkronhangok, Oscar-díjas alkotások mellett természetesen Magdi anyus ikonikus alakja, no meg a híres rajzfilm, a Flinstone család is megérkezett... megihlette a kvízmestert mindkét sorozat.

Sok nevetés, ováció egy-egy jól eltalált válasz pillanatában, kikerekedett szemek egy-egy nehéznek vélt kérdés hallatán... Ám a kvízest végén mindenki győztesnek érezhette magát, hiszen jó móka volt, sőt, sokat lehetett tanulni a megválaszolt kérdések hallatán. Végül a 18 csapat közül ennek a kvízestnek az orosházi Kaméleonok lettek a győztesei.