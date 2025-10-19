október 19., vasárnap

Nándor névnap

+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Filmes agytorna

45 perce

Mit keresett Magdi anyus szombat este Orosházán? A kvízmester elhozta magával - galériával

Címkék#Petőfi művelődési központban#kvízmester#Orosháza

Az első sikerén felbuzdultak és meghirdették a következőt. Mert hideg őszi estén jól eshet egy kvízest az elmének! Olyan sokan gondolták ezt, hogy csapatokat verbuváltak és 18 asztaltársaság belevágott. És ez lett az eredmény!

Csete Ilona

Nem csak a házigazda település, Orosháza, hanem a közeli Mezőkovácsháza, Dél-Békésből Dombegyház is képviseltette magát a szombat esti agytornán. A kvízest kérdései egy tematikára épültek: filmek, sorozatok, szinkron stb. Miközben érkezett a 18 csapat, szétnéztünk, kik s honnan jöttek. Az egyik csapatban még győri, a másikban szentesi, szegedi, kaszaperi játékos is volt.

Kíméletlen volt a kvízmester, a kvízest agytornát követelt
A kvízest csapatai a filmek, sorozatok kapcsán kaptak 60 kérdést. A szerző felvétele

Kvízest, ami telt házat vonzott

Baráti társaságok és munkahelyi kollektívák döntöttek úgy, egy vidám estét együtt töltenek a kvízmesterrel. Battonyáról érkezett Ancsin Alex és két segítője, Balázsné Szabó Erzsébet, Balázs Panna. Ahogy arról már írtunk, a magyar-román határ melletti kisváros életében a kocsmakvíz olyan népszerű, hogy ők ott bajnokságokat is szerveztek.

Telt házas kvízest: a tudás és jókedv estje Békés szívében

Fotók: A szerző felvétele

Orosházán, a Petőfi művelődési központban a koncerttermet megtöltötték a játékos közösségek és kíváncsian várták, mi mindenre lesz kíváncsi a 60 kérdés során a kvízmester. Nem titok, alaposan megizzasztotta a játékosokat, ez az a kvíz volt, ahol minden apró részlet számított. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Te tudod, mikor s mi történt Magdi anyussal?

Ám akik nagy rajongói a filmeknek, képregényeknek, sorozatoknak és figyeltek filmnézés közben az apróbb részletekre is, azok magabiztosan adták meg válaszaikat. Főcímdalok, szinkronhangok, Oscar-díjas alkotások mellett természetesen Magdi anyus ikonikus alakja, no meg a híres rajzfilm, a Flinstone család is megérkezett... megihlette a kvízmestert mindkét sorozat.

Sok nevetés, ováció egy-egy jól eltalált válasz pillanatában, kikerekedett szemek egy-egy nehéznek vélt kérdés hallatán... Ám a kvízest végén mindenki győztesnek érezhette magát, hiszen jó móka volt, sőt, sokat lehetett tanulni a megválaszolt kérdések hallatán. Végül a 18 csapat közül ennek a kvízestnek az orosházi Kaméleonok lettek a győztesei.

Ők a filmes kvízest győztesei: az orosházi Kaméleonok. A szerző felvétele

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu