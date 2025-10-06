október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

55 perce

Tények és érdekességek az aradi vértanúk emléknapja alkalmából. Teszteld tudásodat!

Címkék#aradi vértanúk#kvíz#emléknap

Október 6. az aradi vértanúk emléknapja, magyar nemzeti gyásznap. Tegye próbára tudását a Beol.hu tematikus kvízében!

Beol.hu

1849. október 6-a a magyar történelem egyik leggyászosabb napja. Ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtisztjét, akiket az utókor az aradi vértanúkként ismer. Ők életüket áldozták a magyar függetlenségért, a szabadság eszméjéért, és példájuk azóta is a hazaszeretet és önfeláldozás jelképe. 

A vértanúk levétele a bitófáról (festmény). Forrás: Wikipédia

Korábbi tesztjeinket itt találod!

1.
Hol tette le Görgei Artúr a fegyvert az orosz csapatok előtt?
2.
Mi volt Haynau, császári-királyi táborszernagy gúnyneve?
3.
Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. Kinek voltak ezek az utolsó szavai kivégzése előtt?
4.
Kinek jutott osztályrészül a legsúlyosabb büntetés, jelesül, hogy végig kellett néznie társai halálát?
5.
Mióta nemzeti gyásznap október 6-a Magyarországon?
6.
Ki nem volt aradi vértanú az alábbiak közül?
7.
Az aradi tizenhármak közül a legfiatalabb gróf Leiningen-Westerburg Károly volt. Hány évesen végezték ki?
8.
Melyik vértanú és annak testvérei ihlették (állítólag) Jókai Mórt a Kőszívű ember fiai regényének megírásakor?

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu