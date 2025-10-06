Tények és érdekességek az aradi vértanúk emléknapja alkalmából. Teszteld tudásodat!

1849. október 6-a a magyar történelem egyik leggyászosabb napja. Ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtisztjét, akiket az utókor az aradi vértanúkként ismer. Ők életüket áldozták a magyar függetlenségért, a szabadság eszméjéért, és példájuk azóta is a hazaszeretet és önfeláldozás jelképe.

A vértanúk levétele a bitófáról (festmény). Forrás: Wikipédia

Korábbi tesztjeinket itt találod!