Tények és érdekességek az aradi vértanúk emléknapja alkalmából. Teszteld tudásodat!
Október 6. az aradi vértanúk emléknapja, magyar nemzeti gyásznap. Tegye próbára tudását a Beol.hu tematikus kvízében!
1849. október 6-a a magyar történelem egyik leggyászosabb napja. Ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtisztjét, akiket az utókor az aradi vértanúkként ismer. Ők életüket áldozták a magyar függetlenségért, a szabadság eszméjéért, és példájuk azóta is a hazaszeretet és önfeláldozás jelképe.
1.
Hol tette le Görgei Artúr a fegyvert az orosz csapatok előtt?
2.
Mi volt Haynau, császári-királyi táborszernagy gúnyneve?
3.
Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. Kinek voltak ezek az utolsó szavai kivégzése előtt?
4.
Kinek jutott osztályrészül a legsúlyosabb büntetés, jelesül, hogy végig kellett néznie társai halálát?
5.
Mióta nemzeti gyásznap október 6-a Magyarországon?
6.
Ki nem volt aradi vértanú az alábbiak közül?
7.
Az aradi tizenhármak közül a legfiatalabb gróf Leiningen-Westerburg Károly volt. Hány évesen végezték ki?
8.
Melyik vértanú és annak testvérei ihlették (állítólag) Jókai Mórt a Kőszívű ember fiai regényének megírásakor?
