Elhunyt az Országgyűlés első román nemzetiségi szószólója, Kreszta Traján

Kreszta Traján 1947. október 10-én született Battonyán. 1999 és 2014 között a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnöke, 2002 és 2014 között pedig Battonya alpolgármestere volt. 2014-től az Országgyűlés első román nemzetiségi szószólójaként dolgozott. Halálhíréről a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a KDNP alelnöke, Soltész Miklós, számolt be közösségi oldalán.

Elhunyt Kreszta Traján. Fotó: Összefogás a Magyaroszági Románokért Egyesület

Kreszta Trajánt 2017-ben nemzetiségekért díjjal tüntették ki

Kreszta Traján aktív résztvevője volt a magyarországi román közéletnek, 1995-ben bekerült a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnökségébe, majd 1999-ben az önkormányzat elnöke lett. A 2014-es országgyűlési választáson a román nemzetiségi lista vezetője volt. Mivel a lista nem szerzett kedvezményes mandátumot, így ő lett az Országgyűlés első román nemzetiségi szószólója. 2017-ben a nemzetiségekért díjjal tüntették ki.

Emlékét megőrizzük.

Kreszta Traján legutóbb a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda jubileumi ünnepségén mondott ünnepi beszédet. A jubileum alkalmából emléktáblát avattak, táncos-zenés programot és generáció-találkozót is szerveztek.