október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

15°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

A kormány mély megrendüléssel fogadta Kreszta Traján halálhírét

Címkék#országgyűlés#Kreszta Traján#kormány#halálhír

Magyarország kormánya mély megrendüléssel fogadta a hírt, hogy elhunyt Kreszta Traján, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának egykori elnöke, az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottságának román nemzetiségi szószólója.

Beol.hu

Ahogy azt szombaton megírtuk, elhunyt az Országgyűlés első román nemzetiségi szószólója, Kreszta Traján. 

Kreszta Trajántól búcsúznak.
Fotó: Beol-archívum

A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett, az MTI-hez hétfőn eljuttatott részvétnyilvánításban azt írták, Kreszta Traján nemzetiségpolitikában betöltött több évtizedes elhivatott munkáját a családjából hozott értékek határozták meg. Fiatal kora óta a mindennapjait előbb szülőhelyén, Battonyán, régiójában, Békésben, majd országos szinten is a magyarországi románság érdekeinek képviselete, összefogása hatotta át. Pályafutása során mindent megtett annak érdekében, hogy az újabb nemzedékek számára megőrizze, és továbbadja a nemzetiségi identitás fontosságát. Egykori munkatársainak, valamint a kormány nemzetiségpolitikai szakterületének pótolhatatlan veszteség Kreszta Traján halála– fogalmaztak. A magyar kormány osztozik a család fájdalmában és a hazai román közösség gyászában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu