A kormány mély megrendüléssel fogadta Kreszta Traján halálhírét

Ahogy azt szombaton megírtuk, elhunyt az Országgyűlés első román nemzetiségi szószólója, Kreszta Traján.

Kreszta Trajántól búcsúznak.

Fotó: Beol-archívum

A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett, az MTI-hez hétfőn eljuttatott részvétnyilvánításban azt írták, Kreszta Traján nemzetiségpolitikában betöltött több évtizedes elhivatott munkáját a családjából hozott értékek határozták meg. Fiatal kora óta a mindennapjait előbb szülőhelyén, Battonyán, régiójában, Békésben, majd országos szinten is a magyarországi románság érdekeinek képviselete, összefogása hatotta át. Pályafutása során mindent megtett annak érdekében, hogy az újabb nemzedékek számára megőrizze, és továbbadja a nemzetiségi identitás fontosságát. Egykori munkatársainak, valamint a kormány nemzetiségpolitikai szakterületének pótolhatatlan veszteség Kreszta Traján halála– fogalmaztak. A magyar kormány osztozik a család fájdalmában és a hazai román közösség gyászában.