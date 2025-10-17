Battonyán vesznek végső búcsút Kreszta Trajántól

– Az Országgyűlés saját halottjának tekinti Kreszta Trajánt, a parlament román nemzetiségi szószólóját, akinek végső búcsúztatása október 22-én lesz Battonyán – tájékoztatta az Országgyűlés sajtóirodája pénteken az MTI-t. Mint írják, Kreszta Traján, az Országgyűlés román nemzetiségi szószólója, születésnapján, október 10-én hunyt el.

Kreszta Trajántól búcsúznak. Fotó: Beol-archívum

Kreszta Traján búcsúztatása Battonyán lesz

Az ortodox hagyományokra tekintettel a végső búcsúztatás előtti virrasztás október 21-én, 17 órakor lesz Battonyán, a Román Közösségi Házban. Kreszta Traján végső búcsúztatásra október 22-én, 13 órakor kerül sor Battonyán, a Pakurár Demeter utcai temetőben. A búcsúszertartás a gyászoló család kérésére nem lesz sajtónyilvános.