41 perce
Battonyán vesznek végső búcsút Kreszta Trajántól
Battonyán kerül sor az Országgyűlés román nemzetiségi szószólójának búcsúztatására. Kreszta Traján október 10-én, 78 évesen hunyt el.
– Az Országgyűlés saját halottjának tekinti Kreszta Trajánt, a parlament román nemzetiségi szószólóját, akinek végső búcsúztatása október 22-én lesz Battonyán – tájékoztatta az Országgyűlés sajtóirodája pénteken az MTI-t. Mint írják, Kreszta Traján, az Országgyűlés román nemzetiségi szószólója, születésnapján, október 10-én hunyt el.
Kreszta Traján búcsúztatása Battonyán lesz
Az ortodox hagyományokra tekintettel a végső búcsúztatás előtti virrasztás október 21-én, 17 órakor lesz Battonyán, a Román Közösségi Házban. Kreszta Traján végső búcsúztatásra október 22-én, 13 órakor kerül sor Battonyán, a Pakurár Demeter utcai temetőben. A búcsúszertartás a gyászoló család kérésére nem lesz sajtónyilvános.
