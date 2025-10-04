Még a legtapasztaltabb sofőrök is hibáznak ennél a forgalmi helyzetnél

A volán mögött ülve nem elég csak vezetni – minden pillanatban résen kell lenned. A közlekedés kiszámíthatatlan: bármikor adódhat olyan helyzet, ahol gyors és határozott döntésre van szükség. Legújabb KRESZ-tesztünk egy ilyen szituációt helyez a középpontba. A közlekedési táblák és jelzőlámpák ismerete önmagában nem elég – legalább ennyire fontos, hogy tisztában legyél a körülötted mozgó járművek viselkedésével is.

Ebben a KRESZ-tesztben a megkülönböztető jelzést használó járművekre is kitérünk. Fotó: MW

A KRESZ pontosan szabályozza, hogyan kell viselkednünk a forgalomban a biztonság érdekében. Mégis előfordulhatnak olyan, kevésbé gyakori közlekedési helyzetek, amelyekkel ritkán találkozunk, ezért nem mindig egyértelmű, hogyan kellene cselekednünk. Ezekben a szituációkban különösen fontos, hogy tisztában legyünk az elsőbbségi szabályokkal. Legújabb tesztünk éppen egy ilyen nem mindennapi forgalmi helyzetet dolgoz fel – vajon te jól döntenél?

Friss KRESZ-teszt: tudd meg, mennyire ismered a szabályokat különböző közlekedési helyzetekben! Fotó: Szuperjogsi.hu



Vizsgáld meg figyelmesen a feladatot, és gondold át, mely KRESZ-szabályok érvényesek az adott helyzetre!

Döntsd el, milyen sorrendben haladhatnak tovább a járművek a kereszteződésben.

A megoldást és a magyarázatot a baon.hu oldalán találod.

