42 perce

Még a legtapasztaltabb sofőrök is hibáznak ennél a forgalmi helyzetnél

Címkék#szabály#biztonság#szituáció#kresz teszt#sofőr

Te minden helyzetben helyesen döntenél a volán mögött? Derítsd ki legújabb KRESZ-tesztünkkel!

Beol.hu

A volán mögött ülve nem elég csak vezetni – minden pillanatban résen kell lenned. A közlekedés kiszámíthatatlan: bármikor adódhat olyan helyzet, ahol gyors és határozott döntésre van szükség. Legújabb KRESZ-tesztünk egy ilyen szituációt helyez a középpontba. A közlekedési táblák és jelzőlámpák ismerete önmagában nem elég – legalább ennyire fontos, hogy tisztában legyél a körülötted mozgó járművek viselkedésével is.

Kresz-teszt: Mennyi pontot érne a vezetési tudásod?
Ebben a KRESZ-tesztben a megkülönböztető jelzést használó járművekre is kitérünk. Fotó: MW

A KRESZ pontosan szabályozza, hogyan kell viselkednünk a forgalomban a biztonság érdekében. Mégis előfordulhatnak olyan, kevésbé gyakori közlekedési helyzetek, amelyekkel ritkán találkozunk, ezért nem mindig egyértelmű, hogyan kellene cselekednünk. Ezekben a szituációkban különösen fontos, hogy tisztában legyünk az elsőbbségi szabályokkal. Legújabb tesztünk éppen egy ilyen nem mindennapi forgalmi helyzetet dolgoz fel – vajon te jól döntenél?

Tedd próbára a tudásod ezzel a KRESZ-teszttel!
Friss KRESZ-teszt: tudd meg, mennyire ismered a szabályokat különböző közlekedési helyzetekben! Fotó: Szuperjogsi.hu


Vizsgáld meg figyelmesen a feladatot, és gondold át, mely KRESZ-szabályok érvényesek az adott helyzetre! 

Döntsd el, milyen sorrendben haladhatnak tovább a járművek a kereszteződésben.

A megoldást és a magyarázatot a baon.hu oldalán találod.

Tartsd frissen tudásodat KRESZ-tesztjeinkkel!

Böngéssz a további KRESZ-tesztjeink között is, hogy lépésről lépésre erősítsd a tudásod, és ne érjen meglepetés, ha egy váratlan forgalmi szituációval találkozol!

 

