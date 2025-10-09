Szenzációs siker Gyuláról: Krasznahorkai László az idei irodalmi Nobel-díjas

Október 9-én hirdették ki az irodalmi Nobel-díjakat, amelyet idén az 1954-ben Gyulán született Krasznahorkai László vehet át. A 2002-ben kitüntetett Kertész Imre után második alkalommal nyerte el magyar író az irodalmi Nobel-díjat. Az irodalmi Nobel-díjat – általában az életműért – 1901 óta 118. alkalommal ítélték oda.

Krasznahorkai László . Fotó: Gettyimages

Krasznahorkai Lászlónak köszönhetően a világirodalom csúcsára került Gyula

– A kiváló írónak köszönhetően Gyula felkerült a világirodalom könyvszekrényének legmagasabb polcára – fogalmazott dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere. – Krasznahorkai László művészetében meghatározó jelentőségűek a gyulai helyszínek, a gyulai alakok és a gyulai élmények. Csodálatos érzés, hogy városunk a világirodalom kiemelkedő alkotójának adott ihletet művei megszületéséhez.

Vörös foltokkal ébredt az apa, szét kellett szedni az egész szobát

A „beköltöző idegenek” miatt szét kellett szedni az egész szobát. Akadt olyan család, amelynek három tagja sértetlenül átvészelte az éjszakát, az édesapa azonban vörös foltokkal ébredt, az ágyi poloska okozta fertőzések száma meredeken emelkedik Békéscsabán és Békés vármegyében egyaránt.

Az ágyi poloska irtása a szakmai egyik csúcskihívása. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Varga Péter, a Békés Pesticid Kft. ügyvezető igazgatója kérdésünkre elmondta, egyelőre nem tudni pontosan, hogy mitől emelkedik ugrásszerűen az ágyi poloska populációjának száma Békés vármegyében.

Drámai fotók a leégett tanyáról, mesterlövészt is bevetettek

Megérkeztek a fotók a szerdán leégett nagybánhegyesi tanyáról, ahol egy mesterlövész segítségét is kérték.