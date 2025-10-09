1 órája
Szenzációs siker Gyuláról: Krasznahorkai László az idei irodalmi Nobel-díjas
A bejelentést csütörtökön tették meg, ő a második magyar író, aki megkapta a rangos elismerést. Krasznahorkai László az idei irodalmi Nobel-díjas. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 9-én
Október 9-én hirdették ki az irodalmi Nobel-díjakat, amelyet idén az 1954-ben Gyulán született Krasznahorkai László vehet át. A 2002-ben kitüntetett Kertész Imre után második alkalommal nyerte el magyar író az irodalmi Nobel-díjat. Az irodalmi Nobel-díjat – általában az életműért – 1901 óta 118. alkalommal ítélték oda.
Krasznahorkai Lászlónak köszönhetően a világirodalom csúcsára került Gyula
– A kiváló írónak köszönhetően Gyula felkerült a világirodalom könyvszekrényének legmagasabb polcára – fogalmazott dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere. – Krasznahorkai László művészetében meghatározó jelentőségűek a gyulai helyszínek, a gyulai alakok és a gyulai élmények. Csodálatos érzés, hogy városunk a világirodalom kiemelkedő alkotójának adott ihletet művei megszületéséhez.
Vörös foltokkal ébredt az apa, szét kellett szedni az egész szobát
A „beköltöző idegenek” miatt szét kellett szedni az egész szobát. Akadt olyan család, amelynek három tagja sértetlenül átvészelte az éjszakát, az édesapa azonban vörös foltokkal ébredt, az ágyi poloska okozta fertőzések száma meredeken emelkedik Békéscsabán és Békés vármegyében egyaránt.
Varga Péter, a Békés Pesticid Kft. ügyvezető igazgatója kérdésünkre elmondta, egyelőre nem tudni pontosan, hogy mitől emelkedik ugrásszerűen az ágyi poloska populációjának száma Békés vármegyében.
Drámai fotók a leégett tanyáról, mesterlövészt is bevetettek
Megérkeztek a fotók a szerdán leégett nagybánhegyesi tanyáról, ahol egy mesterlövész segítségét is kérték.
Porrá égett egy tanya melléképületeFotók: Katasztrófavédelem
Ahogy azt megírtuk, tűz ütött ki szerdán Nagybánhegyes határában, az Árpád utcában, egy tanyán; több épület égett teljes terjedelmében. A katasztrófavédelem nagybánhegyesi tűzzel kapcsolatos tájékoztatása szerint a hivatásos tűzoltók az egyik épületből több hegesztőpalackot is kihoztak, közülük egyet mesterlövész ártalmatlanított.
Ismét balesettel indult a reggel
Baleset történt a reggeli órákban Békéscsaba belvárosában: egy autó áthajtott a járdaszigeten, majd egy közlekedési lámpának csapódott. A körülmények egyelőre tisztázatlanok.
A kora reggeli órákban egy személyautó vezetője a Luther utcából jobbra kívánt kanyarodni, ám eddig ismeretlen okból elveszítette uralmát a jármű felett. Az autó felhajtott a járdaszigetre, majd egy közlekedési lámpának ütközött. Információink szerint a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett a baleset során.
Új Bonita nyílik, már azt is lehet tudni, hol!
Éttermet nyit a Békés vármegyei családi vállalkozás. Bonita Bisztró már több városban működik, s most egy újabbat is célba vesznek.
A Bonita Bisztró a békéscsabaiak és a környéken élők egyik közkedvelt célpontja, sokan vevők az itáliai ízekre. Bonita nemcsak Békéscsabán, hanem más városokban is működik, s egy friss bejelentés szerint nemsokára még egy olasz étterem nyílik a családi vállalkozás nevében.
Befektetőket csábítanak az eladósorba került orosházi síküveggyár területére
Elképzelhető, hogy már nem sokáig lesz eladó az orosházi síküveggyár. A Guardian Orosháza komplex ipari létesítménye iránt ugyanis a potenciális befektetők részéről nagy lehet az érdeklődés.
Ahogy a minap megírtuk, eladó a több mint 30 éves múltra visszatekintő orosházi síküveggyár, amely 2022-ben állt le ideiglenesen, az újraindítás azonban azóta sem történt meg. A Világgazdaság 2024 végén arról írt, hogy egyre nagyobb az esély arra, hogy teljesen megszűnik a termelés a takaréklángon működő, amerikai tulajdonban álló orosházi síküveggyárban. A napokban pedig több olvasónk jelezte, hogy megjelent az ingatlanhirdetés: eladó a patinás gyár. A Guardian Orosháza telephelyének ára 24 millió euró, azaz 9,57 milliárd forint. Ahogy a hirdetésben olvasható, az épületek koruknak és használatuknak megfelelően jó állapotban vannak.
Megvan a Csabai Kolbászfesztivál idei királya, pedig még el sem kezdődött a rendezvény – galériával
Úgy lehet már kolbászkirály, hogy a kolbászfesztivál felvezető versenyszámát, a nemzetközi szárazkolbászversenyt csütörtökön tartották a Csabai Kolbászházban. Nyolcvannégy versenydarabból választotta ki a zsűri a jók közül a legjobbakat a Csabai Kolbászfesztivál 2025 alkalmából. Hat versenydarab érkezett külföldről is postán, ezeket külön pontozták.