A gyulai születésű Krasznahorkai László veheti át az irodalmi Nobel-díjat
Krasznahorkai László az idei irodalmi Nobel-díjas. A bejelentést csütörtökön tették meg, ő a második magyar író, aki megkapta a rangos elismerést. A Svéd Akadémia indoklása szerint látnoki erejű életművéért ítélték oda a díjat.
Október 9-én hirdették ki az irodalmi Nobel-díjakat, amelyet idén az 1954-ben Gyulán született Krasznahorkai László vehet át. A 2002-ben kitüntetett Kertész Imre után második alkalommal nyerte el magyar író az irodalmi Nobel-díjat. Az irodalmi Nobel-díjat – általában az életműért – 1901 óta 118. alkalommal ítélték oda.
Krasznahorkai László Gyuláról indult
A Wikipédia összeállítása szerint Krasznahorkai László apja Krasznahorkai György ügyvéd, anyja Pálinkás Júlia TB-ügyintéző.1960–1968 között a gyulai általános iskolába, majd 1968–1972 között a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium latin szakára járt. Ezt követően Szegeden, majd Budapsten hallgatott jogot. Magyar-népművelő diplomát szerzett az ELTE bölcsészkarán.
Igazi világpolgár
Krasznahorkai László igazi világpolgár. Bár többnyire Magyarországon vagy Németországban él, de hosszabb-rövidebb ideig lakott Franciaországban, Spanyolországban, az Egyesült Államokban, Angliában, Hollandiában, Olaszországban, Görögországban, Kínában és Japánban is – emlékeztetett cikkében a Ripost.
Számos rangos elismerés birtokosa
A Kossuth-díjas író korábban elnyerte a 2015-ös Man Booker International-díjat és a 2019-es amerikai National Book Award-ot is fordított irodalom kategóriában.
Legjelentősebb művei
- Az ellenállás melankóliája,
- a Háború és Háború,
- az Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó.
Tarr Béla 1985-től szinte kizárólag az ő könyveiből, illetve forgatókönyveiből készítette filmjeit, köztük a világhírű Sátántangót is.
Orbán Viktor is gratulált
Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálunk
– írta Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán.
Magyar vagy magyar származású Nobel-díjasok
Látnoki erejű életművéért kapja a díjat
A szerzőnek a díjat látnoki erejű életművéért ítélték oda, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét – mondta el az MTI tudósítása szerint Mats Malm, a Svéd Akadémia titkára, aki beszámolt arról is, hogy a bejelentés előtt sikerült telefonon elérnie az éppen Frankfurtban tartózkodó Krasznahorkai Lászlót.
Krasznahorkai László a Kafkától Thomas Bernhardig nyúló, az abszurdizmus és a groteszk túlzás által jellemzett közép-európai hagyomány nagyszerű epikus írója. De több is rejlik benne: keleti hatások is megmutatkoznak műveiben, amelyek hangvétele szemlélődőbb, finoman hangolt
– méltatta közleményében a Svéd Akadémia.
A 71 éves magyar író a díjjal 11 millió svéd koronát (388 millió forintnyi összeget) kap. A díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.
Az államfő is gratulált
Szívből gratulálok Krasznahorkai Lászlónak az Irodalmi Nobel-díjhoz
– olvasható dr. Sulyok Tamás hivatalos közösségi oldalán.
