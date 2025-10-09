október 9., csütörtök

Szenzációs siker

1 órája

A gyulai születésű Krasznahorkai László veheti át az irodalmi Nobel-díjat

Krasznahorkai László az idei irodalmi Nobel-díjas. A bejelentést csütörtökön tették meg, ő a második magyar író, aki megkapta a rangos elismerést. A Svéd Akadémia indoklása szerint látnoki erejű életművéért ítélték oda a díjat.

Beol.hu

Október 9-én hirdették ki az irodalmi Nobel-díjakat, amelyet idén az 1954-ben Gyulán született Krasznahorkai László vehet át.  A 2002-ben kitüntetett Kertész Imre után második alkalommal nyerte el magyar író az irodalmi Nobel-díjat. Az irodalmi Nobel-díjat – általában az életműért – 1901 óta 118. alkalommal ítélték oda. 

krasznahorkai lászló
Krasznahorkai László Fotó: MTI-archívum

Krasznahorkai László Gyuláról indult

A Wikipédia összeállítása szerint Krasznahorkai László apja Krasznahorkai György ügyvéd, anyja Pálinkás Júlia TB-ügyintéző.1960–1968 között a gyulai általános iskolába, majd 1968–1972 között a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium latin szakára járt. Ezt követően Szegeden, majd Budapsten hallgatott jogot. Magyar-népművelő diplomát szerzett az ELTE bölcsészkarán.

Igazi világpolgár

Krasznahorkai László igazi világpolgár. Bár többnyire Magyarországon vagy Németországban él, de hosszabb-rövidebb ideig lakott Franciaországban, Spanyolországban, az Egyesült Államokban, Angliában, Hollandiában, Olaszországban, Görögországban, Kínában és Japánban is – emlékeztetett cikkében a Ripost.

Számos rangos elismerés birtokosa

A Kossuth-díjas író korábban elnyerte a 2015-ös Man Booker International-díjat és a 2019-es amerikai National Book Award-ot is fordított irodalom kategóriában. 

Legjelentősebb művei 

  • Az ellenállás melankóliája, 
  • a Háború és Háború, 
  • az Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó. 

Tarr Béla 1985-től szinte kizárólag az ő könyveiből, illetve forgatókönyveiből készítette filmjeit, köztük a világhírű Sátántangót is.

Orbán Viktor is gratulált

Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálunk

 – írta Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán.

Magyar vagy magyar származású Nobel-díjasok

Forrás: MTI

Látnoki erejű életművéért kapja a díjat

A szerzőnek a díjat látnoki erejű életművéért ítélték oda, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét – mondta el az MTI tudósítása szerint Mats Malm, a Svéd Akadémia titkára, aki beszámolt arról is, hogy a bejelentés előtt sikerült telefonon elérnie az éppen Frankfurtban tartózkodó Krasznahorkai Lászlót.

Krasznahorkai László a Kafkától Thomas Bernhardig nyúló, az abszurdizmus és a groteszk túlzás által jellemzett közép-európai hagyomány nagyszerű epikus írója. De több is rejlik benne: keleti hatások is megmutatkoznak műveiben, amelyek hangvétele szemlélődőbb, finoman hangolt 

–  méltatta közleményében a Svéd Akadémia.

A 71 éves magyar író a díjjal 11 millió svéd koronát (388 millió forintnyi összeget) kap. A díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.

Az államfő is gratulált

Szívből gratulálok Krasznahorkai Lászlónak az Irodalmi Nobel-díjhoz

 – olvasható dr. Sulyok Tamás hivatalos közösségi oldalán.


 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
