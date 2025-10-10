1 órája
Százezret kérnek Krasznahorkai László könyvéért
Október 9-én kihirdették az Irodalmi Nobel-díjakat. Megnéztük, mennyiért lehet hozzájutni az idei irodalmi Nobel-díjas szerző, Krasznahorkai László könyveihez.
A gyulai születésű Krasznahorkai László az idei irodalmi Nobel-díjas. A Svéd Akadémia indoklása szerint látnoki erejű életművéért ítélték oda a díjat. Ennek apropóján megnéztük, hol és mennyiért lehet hozzájutni Krasznahorkai László könyveihez.
Hol forgalmazzák Krasznahorkai László könyveit?
Krasznahorkai László könyveit a Magvető Kft. adja ki, a legnagyobb online könyvkereskedő oldalakon bárki megrendelheti. Mi most a libri.hu és a bookline.hu oldalait nézték át a Nobel-díjas író könyvei miatt.
A Libri keresőjébe Krasznahorkai László nevét beütve 36 darab tételt találtunk. Ezek között vannak hagyományos, elektronikus- és hangoskönyvek is. E-könyveket már kétezer forint alatt is lehet találni, a nyomtatott példányok valamivel drágábbak:
- Az urgai fogoly e-könyv 1 899 forint,
- Aprómunka egy palotáért e-könyv 1 990 forint,
- A Háború és háború e-könyv 4 199 forint,
- A Mindig Homérosznak hangoskönyv 3 999 forint.
- Az ellenállás melankóliája e-könyv 4 199 forint,
- A Herscht 07769 4 199 forint,
- A 2025-ös kiadású Állatvanbent 4 749 forint
- A 2024-ben kiadott Zsömle odavan 5 699 forint,
- A magyar nemzet biztonsága, ami várhatóan november 11.-én jelenik meg, 5 399 forint.
A bookline.hu-n oldalon hetven Krasznahorkai Lászlóhoz kötődő tételt találtunk, ebből ötöt akár azonnal meg is lehet rendelni:
- Az utolsó farkas 2 975 forint,
- A sátántangó 2024-es kiadása 4 250 forint, a 2025-ös kiadása 4 500 forint,
- Az állatvanbent 4500 forint,
- A Herscht 07769 5 100 forint,
Ezeket jellemzően 12 munkanapon belül szállítják.
Az irodalmi Nobel-díjas szerző aláírásával ellátott könyvet is találtunk
Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László könyveiből hármat találtunk meg a használt piacon. A moly.hu oldalon két igazi különlegességet árulnak, de az árát is megkérik:
- A Stántangó legelső, 1985-ös kiadásához 45 000 forintért lehet hozzájutni,
- Krasznahorkai László es Tarr Béla aláírásával ellátott, 2019-ben kiadott Sátántangót pedig 100 ezer forintért lehet megvenni.
A Facebook Marketplacen is megtaláltuk a Nobel-díjas szerző egyik alkotását. A Kegyelmi viszonyok című könyvet 3 000 forintért kínálják a közösségi oldalon.
A kormányfő és az államfő is gratulált, a gyulaiak büszkék rá
Október 9-én hirdették ki az irodalmi Nobel-díjakat, amelyet idén az 1954-ben Gyulán született Krasznahorkai László vehet át. Az elismeréshez az államfő is gratulált. A szerző könyveit szülővárosában is sokan olvassák, és a gyulaiak nagy büszkeséggel fogadták a világhírű szerző óriási sikerét. Az író alkotásaiban a gyulai helyszínek és a városhoz kötődő alakok fontos szerepet töltenek be.
