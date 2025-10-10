október 10., péntek

Látnoki erejű író

1 órája

Százezret kérnek Krasznahorkai László könyvéért

Címkék#forint#Nobel-díj#Krasznahorkai László

Október 9-én kihirdették az Irodalmi Nobel-díjakat. Megnéztük, mennyiért lehet hozzájutni az idei irodalmi Nobel-díjas szerző, Krasznahorkai László könyveihez.

Bátori Attila

A gyulai születésű Krasznahorkai László az idei irodalmi Nobel-díjas. A Svéd Akadémia indoklása szerint látnoki erejű életművéért ítélték oda a díjat. Ennek apropóján megnéztük, hol és mennyiért lehet hozzájutni Krasznahorkai László könyveihez.

A gyulai születésű Krasznahorkai László könyveit több helyen is meg lehet venni.
Az irodalmi Nobel- díjas szerző, Krasznahorkai László könyveit online is meg lehet rendelni. Forrás: MTI-archívum

Hol forgalmazzák Krasznahorkai László könyveit?

Krasznahorkai László könyveit a Magvető Kft. adja ki, a legnagyobb online könyvkereskedő oldalakon bárki megrendelheti. Mi most a libri.hu és a bookline.hu oldalait nézték át a Nobel-díjas író könyvei miatt.

A Libri keresőjébe Krasznahorkai László nevét beütve 36 darab tételt találtunk. Ezek között vannak hagyományos, elektronikus- és hangoskönyvek is. E-könyveket már kétezer forint alatt is lehet találni, a nyomtatott példányok valamivel drágábbak:

  • Az urgai fogoly e-könyv 1 899 forint,
  • Aprómunka egy palotáért e-könyv 1 990 forint,
  • A Háború és háború e-könyv 4 199 forint,
  • A Mindig Homérosznak hangoskönyv 3 999 forint.
  • Az ellenállás melankóliája e-könyv 4 199 forint,
  • A Herscht 07769 4 199 forint,
  • A 2025-ös kiadású Állatvanbent 4 749 forint
  • A 2024-ben kiadott Zsömle odavan 5 699 forint,
  • A magyar nemzet biztonsága, ami várhatóan november 11.-én jelenik meg, 5 399 forint.

A bookline.hu-n oldalon hetven Krasznahorkai Lászlóhoz kötődő tételt találtunk, ebből ötöt akár azonnal meg is lehet rendelni:

  • Az utolsó farkas 2 975 forint,
  • A sátántangó 2024-es kiadása 4 250 forint, a 2025-ös kiadása 4 500 forint,
  • Az állatvanbent 4500 forint,
  • A Herscht 07769 5 100 forint,

Ezeket jellemzően 12 munkanapon belül szállítják.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Az irodalmi Nobel-díjas szerző aláírásával ellátott könyvet is találtunk

Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László könyveiből hármat találtunk meg a használt piacon. A moly.hu oldalon két igazi különlegességet árulnak, de az árát is megkérik:

  • A Stántangó legelső, 1985-ös kiadásához 45 000 forintért lehet hozzájutni,
  • Krasznahorkai László es Tarr Béla aláírásával ellátott, 2019-ben kiadott Sátántangót pedig 100 ezer forintért lehet megvenni.

A Facebook Marketplacen is megtaláltuk a Nobel-díjas szerző egyik alkotását. A Kegyelmi viszonyok című könyvet 3 000 forintért kínálják a közösségi oldalon.

A kormányfő és az államfő is gratulált, a gyulaiak büszkék rá

Október 9-én hirdették ki az irodalmi Nobel-díjakat, amelyet idén az 1954-ben Gyulán született Krasznahorkai László vehet át.  Az elismeréshez az államfő is gratulált. A szerző könyveit szülővárosában is sokan olvassák, és a gyulaiak nagy büszkeséggel fogadták a világhírű szerző óriási sikerét. Az író alkotásaiban a gyulai helyszínek és a városhoz kötődő alakok fontos szerepet töltenek be.


 

 

 

 

 

 

 

