A Nobel-díj fénye Tótkomlóst is beragyogja, a rokonok és az ismerősök büszkék írójukra

Kihirdették az idei irodalmi Nobel-díjakat október 9-én, s azóta ez egy újabb jeles nap Tótkomlós életében. A kiváló Nobel-díjas író, Krasznahorkai László sikere, az elismerés nagy büszkeséggel tölti el ennek a kisvárosnak a lakóit is. A Svéd Akadémia indoklása szerint látnoki erejű életművéért ítélték oda a díjat a gyulai születésű, de Tótkomlóshoz is kötődő írónak.

Unokatestvérek: Gyivicsán András és Krasznahorkai László. Fotó: Facebook

Krasznahorkai László rokonsága tótkomlósi

A kisváros polgármestere, Zsura Zoltán e szavakkal gratulált:

– Óriási örömmel és meghatottsággal fogadtuk a hírt, hogy Krasznahorkai László, világhírű írónk idén elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Különös büszkeséggel tölt el bennünket, tótkomlósiakat, hogy Krasznahorkai László nagyszülei településünk lakosai voltak, ma is élnek Tótkomlóson rokonai. Ez a személyes kötődés még közelebb hozza hozzánk ezt a világraszóló elismerést. Tótkomlós nevében szívből gratulálok Krasznahorkai Lászlónak, és kívánok neki további alkotóerőt, inspirációt és jó egészséget! Településünk egész közössége büszkén osztozik ebben a történelmi pillanatban.

Van egy „kincset érő”, Retro Komlós csoport a világhálón. A majd 5 ezer követő is nagyon sok elismerő, személyes hangvételű kommenttel osztozott az író örömében. Motyovszki Róbert, a csoport létrehozója így adta a közösség tudtára a világsikert:

– Egy szenzációs hírről kell beszámolnom. Krasznahorkai László nyerte idén az irodalmi Nobel-díjat. Krasznahorkai László sok szállal kötődik településünkhöz, nagyszülei tótkomlósiak voltak: Korim György és Leginszki Erzsébet.

A Retro Komlós csoport nevében nagy tisztelettel gratulálunk! – és azóta megállás nélkül érkeznek a helyi kötődés, a rokoni kötelék, a baráti kapcsolatok egykori és még élő szálainak a felelevenítései, megidézései.

Závada Pál is gratulált

Tótkomlós egykori polgármestere, Gyivicsánné dr. Szenczi Irén elárulta...

– Krasznahorkai László a férjem unokatestvére. Laci apukája és András édesanyja testvérek voltak. Nagyon büszkék vagyunk rá! Apukája itt is dolgozott, a község gyámügyi jegyzője volt.