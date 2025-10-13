3 órája
A Nobel-díj fénye Tótkomlóst is beragyogja, a rokonok és az ismerősök büszkék írójukra
Magyar író nyerte az idei irodalmi Nobel-díjat. Krasznahorkai László Gyula mellett egy másik Békés vármegyei kisvároshoz is ezer szállal kötődik. Az ő világsikere beragyogja Tótkomlóst. Az ott élő rokonság, az ismerősök, a tisztelők és egy szintén híres író is gratulált a Nobel-díjasnak. Lássuk, honnan s hova képes egy kiváló képességű toll(forgató) elrepíteni most mindannyiunkat.
Kihirdették az idei irodalmi Nobel-díjakat október 9-én, s azóta ez egy újabb jeles nap Tótkomlós életében. A kiváló Nobel-díjas író, Krasznahorkai László sikere, az elismerés nagy büszkeséggel tölti el ennek a kisvárosnak a lakóit is. A Svéd Akadémia indoklása szerint látnoki erejű életművéért ítélték oda a díjat a gyulai születésű, de Tótkomlóshoz is kötődő írónak.
Krasznahorkai László rokonsága tótkomlósi
A kisváros polgármestere, Zsura Zoltán e szavakkal gratulált:
– Óriási örömmel és meghatottsággal fogadtuk a hírt, hogy Krasznahorkai László, világhírű írónk idén elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Különös büszkeséggel tölt el bennünket, tótkomlósiakat, hogy Krasznahorkai László nagyszülei településünk lakosai voltak, ma is élnek Tótkomlóson rokonai. Ez a személyes kötődés még közelebb hozza hozzánk ezt a világraszóló elismerést. Tótkomlós nevében szívből gratulálok Krasznahorkai Lászlónak, és kívánok neki további alkotóerőt, inspirációt és jó egészséget! Településünk egész közössége büszkén osztozik ebben a történelmi pillanatban.
Van egy „kincset érő”, Retro Komlós csoport a világhálón. A majd 5 ezer követő is nagyon sok elismerő, személyes hangvételű kommenttel osztozott az író örömében. Motyovszki Róbert, a csoport létrehozója így adta a közösség tudtára a világsikert:
– Egy szenzációs hírről kell beszámolnom. Krasznahorkai László nyerte idén az irodalmi Nobel-díjat. Krasznahorkai László sok szállal kötődik településünkhöz, nagyszülei tótkomlósiak voltak: Korim György és Leginszki Erzsébet.
A Retro Komlós csoport nevében nagy tisztelettel gratulálunk! – és azóta megállás nélkül érkeznek a helyi kötődés, a rokoni kötelék, a baráti kapcsolatok egykori és még élő szálainak a felelevenítései, megidézései.
Závada Pál is gratulált
Tótkomlós egykori polgármestere, Gyivicsánné dr. Szenczi Irén elárulta...
– Krasznahorkai László a férjem unokatestvére. Laci apukája és András édesanyja testvérek voltak. Nagyon büszkék vagyunk rá! Apukája itt is dolgozott, a község gyámügyi jegyzője volt.
Závada Pál szintén tagja ennek a múltidéző csoportnak. A tótkomlósi születésű Kossuth- és József Attila-díjas író is ezt írta:
Mindnyájan büszkék lehetünk rá!
Az unokatestvérrel, Gyivicsán Andrással telefonon beszéltünk, kíváncsiak voltunk, közös képük vajon mikor készült.
Irodalmi Nobel-díj: „Laci tolla őt a világhírnévig repítette”
– Van annak már néhány éve, amikor Laci nálunk járt. Akkor is sokat beszélgettünk, megidéztük a családi kötelékeket, sokat nosztalgiáztunk, hiszen ezer szál és emlék fűz össze bennünket. Az én édesanyám és az ő édesapja (Krasznahorkai György) testvérek voltak. Nagymamánk, özvegy Krasznahorkai Györgyné is itt van eltemetve, ellátogattunk a sírhoz is Lacival, amikor Tótkomlósra érkezett. De meg kell említenem még egy családi vonalat: Laci bátyja, Krasznahorkai Géza itt született Komlóson. Mindketten fantasztikus tehetséggel megáldott emberek.
– Világpolgárként tekintek Lacira, akinek tolla őt a világhírnévig repítette. Örömmel teszek eleget annak a kérésének, hogy a családtörténet fellelhető dokumentumait felkutassam, összegyűjtsem. Gazdag anyag áll majd össze – nyilatkozta Gyivicsán András.
