Rábukkantak a Nobel-díjas gyulai író érettségi tablóképére

– Kevés gimnázium büszkélkedhet azzal, hogy egykori diákja Nobel-díjat kapott. Az Erkel Ferenc Gimnázium most már e kevés iskola egyike – olvasható Gyula város polgármestere, dr. Görgényi Ernő közösségi oldalán. A posztból Krasznahorkai László Nobel-díjas író érettségi tablóképe köszön vissza ránk.

Krasznahorkai László érettségi fotója 1972-ben készült. Forrás: Dr. Görgényi Ernő/Facebook

Krasznahorkai László érettségi fotóját rejti a tabló

Aki elsőre nem bukkant volna rá a Nobel-díjas író, Krasznahorkai László fotójára, annak eláruljuk: a gyulai író érettségi fotója az alsó sorban balról a negyedik.

Az Irodalmi Nobel-díjakat október 9-én hirdették ki, mi pedig megnéztük, mennyiért lehet hozzájutni az idei irodalmi Nobel-díjas író, Krasznahorkai László könyveihez.