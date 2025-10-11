2 órája
Rábukkantak a Nobel-díjas gyulai író érettségi tablóképére
Nil mortabilus ardui est, vagyis semmi sem lehetetlen az embereknek. Ez a mottó olvasható azon a tablóképen, mely a Nobel-díjas író, Krasznahorkai László képét rejti.
– Kevés gimnázium büszkélkedhet azzal, hogy egykori diákja Nobel-díjat kapott. Az Erkel Ferenc Gimnázium most már e kevés iskola egyike – olvasható Gyula város polgármestere, dr. Görgényi Ernő közösségi oldalán. A posztból Krasznahorkai László Nobel-díjas író érettségi tablóképe köszön vissza ránk.
Krasznahorkai László érettségi fotóját rejti a tabló
Aki elsőre nem bukkant volna rá a Nobel-díjas író, Krasznahorkai László fotójára, annak eláruljuk: a gyulai író érettségi fotója az alsó sorban balról a negyedik.
Az Irodalmi Nobel-díjakat október 9-én hirdették ki, mi pedig megnéztük, mennyiért lehet hozzájutni az idei irodalmi Nobel-díjas író, Krasznahorkai László könyveihez.
