Közösségi szigetet adtak át a Sarokfesztivál keretében – galériával
Különleges programot rendeztek pénteken délután Gyula-Szentpálfalván. A Sarokfesztivál egyben Dobozi út-Dombi Lajos utca sarkán kialakított közösségi tér átadása is volt.
A gyulai Sarokfesztiválon, illetve a közösségi tér átadóján elmondott köszöntőjében Alt Norbert önkormányzati képviselő, alpolgármester kifejtette, a környezetet nagyon sokan ismerték már korábban is, ott pár évvel ezelőttig szelektív hulladékgyűjtő sziget működött.
Közösségi tér jött létre
– Magánterületről van szó, amelyet a Zsigmond család bocsájtott a rendelkezésünkre – fogalmazott. – A szelektív szigeteket másfél-két évvel ezelőtt megszüntettük, és ezt követően született a döntés, hogy ott kialakítunk egy közösségi teret, egy közösségi szigetet, ahol össze tudunk jönni, néhány gondolatot tudunk váltani.
Szentpálfalva mértani közepén
Alt Norbert kitért arra, hogy az elmúlt hetekben sokat tettek-vettek a területen, és ezt látva jó néhányan megálltak, beszélgettek. Az önkormányzati képviselő felhívta a figyelmet, hogy a közösségi tér Szentpálfalva mértani középpontjának számít.
Sarokfesztivál Gyula-SzentpálfalvánFotók: Kiss Zoltán
Tóth Laura alkotásai díszítik a teret
Az önkormányzati képviselő szólt arról, hogy a közösségi teret Tóth Laura, a Dürer Általános Iskola hetedik osztályos diákjának alkotásai díszítik.
Laura kiváló tanuló, emellett különböző képzőművészeti pályázatokon rengeteg szép sikert, első helyet ért el. Alkotásai igazi ékei lettek a közösségi térnek.
