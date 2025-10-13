Közösségi szigetet adtak át a Sarokfesztivál keretében – galériával

A gyulai Sarokfesztiválon, illetve a közösségi tér átadóján elmondott köszöntőjében Alt Norbert önkormányzati képviselő, alpolgármester kifejtette, a környezetet nagyon sokan ismerték már korábban is, ott pár évvel ezelőttig szelektív hulladékgyűjtő sziget működött.

A közösségi tér remek fogadtatásban részesült. Fotó: Kiss Zoltán

Közösségi tér jött létre

– Magánterületről van szó, amelyet a Zsigmond család bocsájtott a rendelkezésünkre – fogalmazott. – A szelektív szigeteket másfél-két évvel ezelőtt megszüntettük, és ezt követően született a döntés, hogy ott kialakítunk egy közösségi teret, egy közösségi szigetet, ahol össze tudunk jönni, néhány gondolatot tudunk váltani.

Szentpálfalva mértani közepén

Alt Norbert kitért arra, hogy az elmúlt hetekben sokat tettek-vettek a területen, és ezt látva jó néhányan megálltak, beszélgettek. Az önkormányzati képviselő felhívta a figyelmet, hogy a közösségi tér Szentpálfalva mértani középpontjának számít.