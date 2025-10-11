E-rollerrel napi szinten Gyula és Békéscsaba között? Itt a válasz!

Portálunknak több olvasónk is felvetette, ha olyan az idő, szívesen járna napi szinten Békéscsaba és Gyula között elektromos rollerrel. Für Henrik, a közösségi e-rollerszolgáltatást biztosító Hopp békéscsabai franchise partnere elmondta, érezhetően lenne igény a két várost, Békéscsabát és Gyulát összekötő közösségi e-roller szolgáltatásra.

Bár lenne igény rá, biztonsági okokból egyelőre biztosan nem lesz közösségi e-rollerközlekedés a két város között.Fotó: Für Henrik

Közösségi e-rollerrel a négysávoson

– Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy akadt, aki el szeretett volna indulni e-rollerrel a négysávoson Békéscsabáról Gyulára. A két település közötti rolleres közlekedést azonban egyelőre semmiképpen nem tartjuk biztonságosnak, ha valaki el is indulna az egyik településről a másikra, az alkalmazás automatikusan megállítja, azaz leállítja az e-rollert – fogalmazott Für Henrik. – Jelenleg mindkét településen csak a városon belül közlekedhetnek az e-rollerszolgáltatás használói, ugyanakkor Békéscsabán és Gyulán is a lakossági igényeknek megfelelően folyamatosan bővítjük a szolgáltatási területünket.

Gyulán nem volt még ilyen baleset

Újabb 29 helyszínnel bővül Gyulán az e-rollerszolgáltatás parkolóinak száma. A közösségi e-rollerrel egyébként maximum 20 kilométer/órás sebességgel lehet közlekedni a településen, ennek is köszönhetően a szolgáltatás bevezetés óta nem történt ilyen jellegű baleset.

A mobilalkalmazást elég egyszer letölteni

Ami nagyon fontos információ, hogy a mobilalkalmazást elég egyszer letölteni, az Gyulán és Békéscsabán egyaránt használható.