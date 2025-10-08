október 8., szerda

Koppány névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Csak hússzal mehetnek e-rollerrel ebben a városban, nem is volt még baleset

Címkék#roller#eroller#korlátozás#baleset

Újabb 29 helyszínnel bővül a városban az e-rollerszolgáltatás parkolóinak száma. A közösségi e-rollerrel egyébként maximum 20 kilométer/órás sebességgel lehet közlekedni a településen, ennek is köszönhetően a szolgáltatás bevezetés óta nem történt ilyen jellegű baleset.

Papp Gábor

A közösségi e-rollerszolgáltatás bővítéséről is tárgyalt legutóbbi ülésén a gyulai képviselő-testület. Dr. Görgényi Ernő polgármester felidézte, hogy a grémium júniusban hagyta jóvá az e-rollerszolgáltatás elindítását a városban. A testület meghatározott egy próbaidőszakot július 1-je és szeptember 15-e között, illetve a település 13 pontján engedélyezte parkolók kialakítást, elsősorban városközponti, illetve turisztikailag frekventált helyeken. Akkor arról is megállapodtak, hogy a tapasztalatok fényében döntenek a továbbiakról.

Közösségi e-rollert használó férfi, telefonnal a kezében
A közösségi e-rollerszolgáltatást kibővítik Gyulán. Fotó: Für Henrik

Közösségi e-roller: bővítik a szolgáltatást

A polgármester a közelmúltban tartott testületi ülésen az javasolta, hogy folytassák az együttműködést, hiszen a próbaidőszak tapasztalatai kifejezetten kedvezőek voltak. Június 18-án indult el a szolgáltatás, és – mint mondta – az üzemeltető tájékoztatása szerint attól a naptól szeptember elejéig 1062 útra vették igénybe ezeket az e-rollereket, a megtettek kilométerek száma pedig meghaladta 2400-at. 

Korlátozzák az elektromos roller sebességét

A rollerek maximális sebességét egyébként 20 kilométer/órára korlátozták, forgalmas csomópontoknál további lassításokat és No Go zónákat is használtak, illetve kialakítottak. 

Történt már baleset kölcsönzött e-rollerrel?

Dr. Görgényi Ernő kiemelte, megkeresték a rendőrséget, hogy volt-e olyan baleset, amelyben érintett volt kölcsönzött e-roller. A rendőrség adatai szerint nem történt ilyen baleset, és a szolgáltató is ezt erősítette meg.

– Ez azért is fontos, mert sokakban joggal él ellenérzés az elektromos rollerekkel szemben, hiszen jó néhányan szabálytalanul, nagy sebességgel közlekednek, elsősorban saját testi épségüket veszélyeztetve, és történnek súlyos balesetek – fogalmazott a polgármester. Mint kifejtette azzal, mint önkormányzat nem tudnak, mit csinálni, ha egy fiatalnak a szülei vesznek egy gyors rollert, és azzal a felületlenül közlekedik. Az e-rollerek sebességének meghatározásában azonban közösen dönthettek a szolgáltatóval, és a korábban említett intézkedések be is váltották a hozzáfűzött reményeket, hiszen a felhasználók és az eszközök nem voltak baleset részesei.

Kedvező visszajelzések

Dr. Görgényi Ernő kitért arra, hogy turisztikai szempontból is nagyon pozitívak a visszajelzések.

Elmondta, a város turisztikai versenyképessége szempontjából jó, ha van ilyen szolgáltatás, és az a diákok körében is népszerű, ezért azt javasolták, hogy bővítsék a rendszert. A vállalkozó fizet is az önkormányzatnak azoknak a közterületeknek a használatáért, ahol kijelölik a közösségi e-rollerek számára a parkolókat. A polgármester kifejtette, Gyulán nem láthattak össze-visszahagyott rollereket, a közlekedési eszközök nem okoztak rendetlenséget a közterületeken. 

– Olyan a konstrukció, amellyel anyagilag érdekelté teszik a használót, hogy a kijelölt helyen tegye le a rollert, és ne dobálja szét az utcákon, mert ebben az esetben sokkal többet kell fizetnie – fogalmazott.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Kijelölték Gyulán a 29 új rollerparkolót

Béres István főépítész közreműködésével kijelöltek 29 olyan területet, iskolák, kereskedelmi egységek, közlekedési és egészségügyi létesítmények közelében, ahol új közösségi e-roller parkolókat alakítanak ki. Mint megtudtuk, folyamatban van és hamarosan elkészül a 29 új parkoló, ahonnan pénteken el is indul az e-rollerszolgáltatás.

– A bővítéssel a lakossági igényekre reagáltunk, ezért kapcsoljuk be a szolgáltatásba például Törökzugot, Gyulavárit, a buszállomást, a piacot és számos iskolát – fogalmazott Für Henrik, a közösségi e-rollerszolgáltatást biztosító Hopp helyi franchise partnere. – Több megkeresést is kaptunk, hogy ezeket a részeken is tegyük elérhetővé az e-rollert. Ezért is léptünk ebben az irányban is.

A 29 új gyulai e-rollerparkoló

  1. Göndöcs Benedek Katolikus Technikum - Sándorhegy
  2. Csabai út – TESCO buszmegálló
  3. Csabai út – KFC
  4. Belső-Törökzug újságos pavilon - Budapest krt., Nürnbergi utca sarok
  5. Belső-Törökzug COOP
  6. Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok - Göndöcs-kert
  7. Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok - Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
  8. Észak-Törökzug ABC - Cselebi utca, Pósteleki utca sarok
  9. Szentpálfalva - Dobozi út ABC
  10. Máriafalva - Sőrfőzde bringatároló
  11. Románváros Attila ABC - Eminescu u., Ernyő u. sarka
  12. Nicolae Balcescu Román Gimnázium - Líceum tér
  13. Tiborc utca-Maróthy tér sarka
  14. Katona József tér-Part utca
  15. Paradicsom ABC - Temesvári út, Rulikowski utca sarok
  16. Gyulavári COOP ABC - Széchenyi utca, Malomsor utca sarok
  17. Régi buszforduló - Kisvasút utca, Széchenyi utca sarok
  18. Temesvári út 1., Tetű kocsma
  19. Harruckern János Technikum - Szent István utca
  20. Buszpályaudvar - Janker
  21. Posta - Kossuth tér
  22. Kórház - Karácsonyi János utca
  23. Karácsonyi János Gimnázium - Kossuth tér
  24. Gyulai Piac - Október 6. tér
  25. Honvéd utcai lakótelep - Vértanúk útja
  26. Erkel Ferenc Gimázium - Bodoky u.
  27. Kézműves Cukrászda
  28. Erkel tér
  29. Gyulavári Kastély

A biztonságos e-rollerezésről korábban Für Henrikkel beszélgettünk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu