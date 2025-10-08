1 órája
Csak hússzal mehetnek e-rollerrel ebben a városban, nem is volt még baleset
Újabb 29 helyszínnel bővül a városban az e-rollerszolgáltatás parkolóinak száma. A közösségi e-rollerrel egyébként maximum 20 kilométer/órás sebességgel lehet közlekedni a településen, ennek is köszönhetően a szolgáltatás bevezetés óta nem történt ilyen jellegű baleset.
A közösségi e-rollerszolgáltatás bővítéséről is tárgyalt legutóbbi ülésén a gyulai képviselő-testület. Dr. Görgényi Ernő polgármester felidézte, hogy a grémium júniusban hagyta jóvá az e-rollerszolgáltatás elindítását a városban. A testület meghatározott egy próbaidőszakot július 1-je és szeptember 15-e között, illetve a település 13 pontján engedélyezte parkolók kialakítást, elsősorban városközponti, illetve turisztikailag frekventált helyeken. Akkor arról is megállapodtak, hogy a tapasztalatok fényében döntenek a továbbiakról.
Közösségi e-roller: bővítik a szolgáltatást
A polgármester a közelmúltban tartott testületi ülésen az javasolta, hogy folytassák az együttműködést, hiszen a próbaidőszak tapasztalatai kifejezetten kedvezőek voltak. Június 18-án indult el a szolgáltatás, és – mint mondta – az üzemeltető tájékoztatása szerint attól a naptól szeptember elejéig 1062 útra vették igénybe ezeket az e-rollereket, a megtettek kilométerek száma pedig meghaladta 2400-at.
Korlátozzák az elektromos roller sebességét
A rollerek maximális sebességét egyébként 20 kilométer/órára korlátozták, forgalmas csomópontoknál további lassításokat és No Go zónákat is használtak, illetve kialakítottak.
Történt már baleset kölcsönzött e-rollerrel?
Dr. Görgényi Ernő kiemelte, megkeresték a rendőrséget, hogy volt-e olyan baleset, amelyben érintett volt kölcsönzött e-roller. A rendőrség adatai szerint nem történt ilyen baleset, és a szolgáltató is ezt erősítette meg.
– Ez azért is fontos, mert sokakban joggal él ellenérzés az elektromos rollerekkel szemben, hiszen jó néhányan szabálytalanul, nagy sebességgel közlekednek, elsősorban saját testi épségüket veszélyeztetve, és történnek súlyos balesetek – fogalmazott a polgármester. Mint kifejtette azzal, mint önkormányzat nem tudnak, mit csinálni, ha egy fiatalnak a szülei vesznek egy gyors rollert, és azzal a felületlenül közlekedik. Az e-rollerek sebességének meghatározásában azonban közösen dönthettek a szolgáltatóval, és a korábban említett intézkedések be is váltották a hozzáfűzött reményeket, hiszen a felhasználók és az eszközök nem voltak baleset részesei.
Kedvező visszajelzések
Dr. Görgényi Ernő kitért arra, hogy turisztikai szempontból is nagyon pozitívak a visszajelzések.
Elmondta, a város turisztikai versenyképessége szempontjából jó, ha van ilyen szolgáltatás, és az a diákok körében is népszerű, ezért azt javasolták, hogy bővítsék a rendszert. A vállalkozó fizet is az önkormányzatnak azoknak a közterületeknek a használatáért, ahol kijelölik a közösségi e-rollerek számára a parkolókat. A polgármester kifejtette, Gyulán nem láthattak össze-visszahagyott rollereket, a közlekedési eszközök nem okoztak rendetlenséget a közterületeken.
– Olyan a konstrukció, amellyel anyagilag érdekelté teszik a használót, hogy a kijelölt helyen tegye le a rollert, és ne dobálja szét az utcákon, mert ebben az esetben sokkal többet kell fizetnie – fogalmazott.
Kijelölték Gyulán a 29 új rollerparkolót
Béres István főépítész közreműködésével kijelöltek 29 olyan területet, iskolák, kereskedelmi egységek, közlekedési és egészségügyi létesítmények közelében, ahol új közösségi e-roller parkolókat alakítanak ki. Mint megtudtuk, folyamatban van és hamarosan elkészül a 29 új parkoló, ahonnan pénteken el is indul az e-rollerszolgáltatás.
– A bővítéssel a lakossági igényekre reagáltunk, ezért kapcsoljuk be a szolgáltatásba például Törökzugot, Gyulavárit, a buszállomást, a piacot és számos iskolát – fogalmazott Für Henrik, a közösségi e-rollerszolgáltatást biztosító Hopp helyi franchise partnere. – Több megkeresést is kaptunk, hogy ezeket a részeken is tegyük elérhetővé az e-rollert. Ezért is léptünk ebben az irányban is.
A 29 új gyulai e-rollerparkoló
- Göndöcs Benedek Katolikus Technikum - Sándorhegy
- Csabai út – TESCO buszmegálló
- Csabai út – KFC
- Belső-Törökzug újságos pavilon - Budapest krt., Nürnbergi utca sarok
- Belső-Törökzug COOP
- Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok - Göndöcs-kert
- Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok - Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
- Észak-Törökzug ABC - Cselebi utca, Pósteleki utca sarok
- Szentpálfalva - Dobozi út ABC
- Máriafalva - Sőrfőzde bringatároló
- Románváros Attila ABC - Eminescu u., Ernyő u. sarka
- Nicolae Balcescu Román Gimnázium - Líceum tér
- Tiborc utca-Maróthy tér sarka
- Katona József tér-Part utca
- Paradicsom ABC - Temesvári út, Rulikowski utca sarok
- Gyulavári COOP ABC - Széchenyi utca, Malomsor utca sarok
- Régi buszforduló - Kisvasút utca, Széchenyi utca sarok
- Temesvári út 1., Tetű kocsma
- Harruckern János Technikum - Szent István utca
- Buszpályaudvar - Janker
- Posta - Kossuth tér
- Kórház - Karácsonyi János utca
- Karácsonyi János Gimnázium - Kossuth tér
- Gyulai Piac - Október 6. tér
- Honvéd utcai lakótelep - Vértanúk útja
- Erkel Ferenc Gimázium - Bodoky u.
- Kézműves Cukrászda
- Erkel tér
- Gyulavári Kastély
