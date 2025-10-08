Csak hússzal mehetnek e-rollerrel ebben a városban, nem is volt még baleset

A közösségi e-rollerszolgáltatás bővítéséről is tárgyalt legutóbbi ülésén a gyulai képviselő-testület. Dr. Görgényi Ernő polgármester felidézte, hogy a grémium júniusban hagyta jóvá az e-rollerszolgáltatás elindítását a városban. A testület meghatározott egy próbaidőszakot július 1-je és szeptember 15-e között, illetve a település 13 pontján engedélyezte parkolók kialakítást, elsősorban városközponti, illetve turisztikailag frekventált helyeken. Akkor arról is megállapodtak, hogy a tapasztalatok fényében döntenek a továbbiakról.

A közösségi e-rollerszolgáltatást kibővítik Gyulán. Fotó: Für Henrik

Közösségi e-roller: bővítik a szolgáltatást

A polgármester a közelmúltban tartott testületi ülésen az javasolta, hogy folytassák az együttműködést, hiszen a próbaidőszak tapasztalatai kifejezetten kedvezőek voltak. Június 18-án indult el a szolgáltatás, és – mint mondta – az üzemeltető tájékoztatása szerint attól a naptól szeptember elejéig 1062 útra vették igénybe ezeket az e-rollereket, a megtettek kilométerek száma pedig meghaladta 2400-at.

Korlátozzák az elektromos roller sebességét

A rollerek maximális sebességét egyébként 20 kilométer/órára korlátozták, forgalmas csomópontoknál további lassításokat és No Go zónákat is használtak, illetve kialakítottak.

Történt már baleset kölcsönzött e-rollerrel?

Dr. Görgényi Ernő kiemelte, megkeresték a rendőrséget, hogy volt-e olyan baleset, amelyben érintett volt kölcsönzött e-roller. A rendőrség adatai szerint nem történt ilyen baleset, és a szolgáltató is ezt erősítette meg.

– Ez azért is fontos, mert sokakban joggal él ellenérzés az elektromos rollerekkel szemben, hiszen jó néhányan szabálytalanul, nagy sebességgel közlekednek, elsősorban saját testi épségüket veszélyeztetve, és történnek súlyos balesetek – fogalmazott a polgármester. Mint kifejtette azzal, mint önkormányzat nem tudnak, mit csinálni, ha egy fiatalnak a szülei vesznek egy gyors rollert, és azzal a felületlenül közlekedik. Az e-rollerek sebességének meghatározásában azonban közösen dönthettek a szolgáltatóval, és a korábban említett intézkedések be is váltották a hozzáfűzött reményeket, hiszen a felhasználók és az eszközök nem voltak baleset részesei.