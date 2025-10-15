Tele van a hócipője? Most megmondhatja a magáét!

Közmeghallgatást tart a békéscsabai városi közgyűlés, amelyen a békéscsabaiak a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A békéscsabai közmeghallgatásra most is úgy lesz lehetőség, ahogy tavaly.

Békéscsabai közmeghallgatást tart a városi közgyűlés. Fotó: Békéscsaba Facebook-oldala

Békéscsabai közmeghallgatás: írásban várják a kérdéseket

Azaz írásban számítanak a felvetésekre és a tanácsokra, amelyeket november 4-ig lehet elküldeni a békéscsabai polgármesteri hivatal számára

levélben a Szent István tér 7. szám alatti címre

vagy e-mailben a [email protected] címre.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Mindenre válaszolnak, ami felmerül

A javaslatokat és a kérdéseket – név nélkül –, valamint az azokra adott válaszokat közzéteszik Békéscsaba honlapján – ismertették az önkormányzat Facebook-oldalán.