4 órája
Tele van a hócipője? Most megmondhatja a magáét!
Eljött az idő, hogy mindenki megmondhatja magáért, megírhatja véleményét, felteheti a kérdéseit. A békéscsabai városi közgyűlés ugyanis közmeghallgatást tart.
Közmeghallgatást tart a békéscsabai városi közgyűlés, amelyen a békéscsabaiak a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A békéscsabai közmeghallgatásra most is úgy lesz lehetőség, ahogy tavaly.
Békéscsabai közmeghallgatás: írásban várják a kérdéseket
Azaz írásban számítanak a felvetésekre és a tanácsokra, amelyeket november 4-ig lehet elküldeni a békéscsabai polgármesteri hivatal számára
- levélben a Szent István tér 7. szám alatti címre
- vagy e-mailben a [email protected] címre.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Mindenre válaszolnak, ami felmerül
A javaslatokat és a kérdéseket – név nélkül –, valamint az azokra adott válaszokat közzéteszik Békéscsaba honlapján – ismertették az önkormányzat Facebook-oldalán.
Szörnyű balesetek sora rázta meg Békést, egy 19 éves fiú is meghalt
Őszi fáradtság? Ezzel az 5 vitaminnal pár nap alatt újra energikus leszel!