Vélemény

4 órája

Tele van a hócipője? Most megmondhatja a magáét!

Címkék#javaslat#polgármesteri#békéscsabai#kozmeghallgatas#Szent István tér#hivatal

Eljött az idő, hogy mindenki megmondhatja magáért, megírhatja véleményét, felteheti a kérdéseit. A békéscsabai városi közgyűlés ugyanis közmeghallgatást tart.

Licska Balázs

Közmeghallgatást tart a békéscsabai városi közgyűlés, amelyen a békéscsabaiak a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A békéscsabai közmeghallgatásra most is úgy lesz lehetőség, ahogy tavaly. 

békéscsabai közmeghallgatás: a békéscsabai városháza
Békéscsabai közmeghallgatást tart a városi közgyűlés. Fotó: Békéscsaba Facebook-oldala

Békéscsabai közmeghallgatás: írásban várják a kérdéseket

Azaz írásban számítanak a felvetésekre és a tanácsokra, amelyeket november 4-ig lehet elküldeni a békéscsabai polgármesteri hivatal számára 

  • levélben a Szent István tér 7. szám alatti címre
  • vagy e-mailben a [email protected] címre.

Mindenre válaszolnak, ami felmerül

A javaslatokat és a kérdéseket – név nélkül –, valamint az azokra adott válaszokat közzéteszik Békéscsaba honlapján – ismertették az önkormányzat Facebook-oldalán

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
