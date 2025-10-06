október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

1 órája

Jó hír jött a faluba, megújulhat két utca is

Címkék#Magyar Falu Program#kötegyáni#út#Kónya István

Mintegy 30 millió forintból korszerűsíthetik a kötegyáni utakat – ismertették az önkormányzatnál. A hírt Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka vitte el Kötegyánba, és adta át a támogatásról szóló táblát dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármesternek.

Licska Balázs

Egy település életében az utak állapota mindig kiemelt jelentőséggel bír – hangsúlyozta dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia, Kötegyán polgármestere. Igyekeznek karbantartani az utakat, ám azok állapota, amelyek több mint 20 éve kaptak szilárd burkolatot, így is romlásnak indult. A község Facebook-oldalán úgy fogalmazott: régen teljesen más terhelhetőségnek kellett megfelelniük az utaknak.

A kötegyáni utcák felújítása
Közel 30 millió forintot fordítanak a kötegyáni utcák felújítására. Fotó: Kónya István Facebook-oldala

30 millió forintot fordítanak a kötegyáni utcák felújítására

Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka a minap jó hírrel érkezett Kötegyánba. Kiderült, hogy az önkormányzat mintegy 30 millió forint támogatást nyert el a Magyar Falu Program keretében. Ennek köszönhetően megújul

  • egyrészt a Gyepsor utca jelenleg legrosszabb szakasza a József Attila és a Rákóczi utca között,
  • másrészt a Kossuth utca legrosszabb szakasza a Bocskai tér és a Karvasszeg utca között.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu